Wśród licznych platform internetowych, które przyciągają uwagę użytkowników, jedna z nich wyróżnia się szczególnie. Chodzi o OnlyFans, która często w obawie przed obcięciem zasięgów w mediach społecznościowych nazywana jest "niebieską stroną". Dlaczego platforma wzbudza tyle kontrowersji i wywołuje sporo emocji? Co to jest OnlyFans i jak działa? W tym artykule postaramy się to wyjaśnić wszystkim tym, którzy nie dotarli jeszcze do tej części internetu.

Co to jest OnlyFans?

OnlyFans to brytyjska platforma internetowa, która umożliwia twórcom treści publikowanie, promowanie i sprzedaż swoich materiałów (zdjęcia, filmy, relacje na żywo) osobom, które co miesiąc płacą za taki dostęp. Mamy tu do czynienia z biznesem opartym na subskrypcjach. Coś jak Netflix, czy Spotify, z tą różnicą, że treści generowane są przez jedną konkretną osobę. Fani płacą więc miesięczne opłaty, aby uzyskać dostęp do ekskluzywnych treści udostępnianych przez ulubionego twórcę. W porównaniu do tradycyjnych mediów społecznościowych, gdzie treści są dostępne publicznie dla wszystkich użytkowników (np. TikTok lub Instagram), OnlyFans oferuje swoim subskrybentom intymniejsze i bardziej ekskluzywne doświadczenie.

OnlyFans tylko dla dorosłych?

Warto zauważyć, że choć OnlyFans zyskało szeroką popularność głównie dzięki treściom dla dorosłych, platforma ta nie jest ograniczona tylko do tej dziedziny. Nie da się ukryć, że OF znamy głównie jako platformę dla twórców, którzy występują przed obiektywem w negliżu. Nie oszukujmy się – to właśnie przez dostęp do takich zdjęć i filmów serwis zyskał rozgłos. W miarę jednak jak popularność OnlyFans rosła, zaczęła przyciągać także inne kategorie twórców. W tłumie golasów można znaleźć również treści, takie jak poradniki, kursy, treści artystyczne czy kulinarne.

"Wolność twórcza" na OnlyFans

OnlyFans zapewnia twórcom kontrolę nad ich treściami oraz ich dystrybucją, co oznacza, że mogą sami decydować o cenach subskrypcji oraz treści, które chcą udostępniać swoim subskrybentom. Daje to większą swobodę i niezależność w porównaniu do tradycyjnych modeli biznesowych, takich jak reklamy czy materiały sponsorowane, gdzie twórca często jest uzależniony od polityki danej platformy czy innych podmiotów, z którymi nawiązuje współprace.

Dlaczego OnlyFans stał się tak popularny?

Jednym z głównych czynników przyczyniających się do popularności OnlyFans jest fakt, że na platformie tej aktywnie działają celebryci i znane osobistości. Gwiazdy filmowe, muzyków, sportowcy czy influencerzy z innych dziedzin życia zaczęli korzystać z OnlyFans, oferując swoim fanom ekskluzywne treści za opłatą. Swoje profile na "niebieskiej stronie" posiadali lub posiadają m.in. Iggy Azalea, Denise Richards, Cardi B, Tyler Posey, Whitney Cummings, Bella Thorne, a nawet DJ Khaled i Fat Joe. Obecność znanych osób na platformie przyciąga uwagę mediów i publiczności, co sprawia, że OnlyFans staje się bardziej widoczne.

Źródło: Depositphotos

Ile zarabia się na OnlyFans?

Wiele osób nie pyta już "co to jest OnlyFans?", ale "Ile tam się zarabia?". Dla wielu twórców treści publikowane na OnlyFans stanowi atrakcyjne źródło dochodu. W tradycyjnych modelach biznesowych, takich jak reklamy czy sponsorowane treści, twórcy często otrzymują niewielkie wynagrodzenie za swoją pracę, a ich dochody są uzależnione od wielu czynników, takich jak liczba wyświetleń czy kliknięć. Natomiast na OnlyFans twórcy mogą zarabiać bezpośrednio z subskrypcji lub sprzedaży treści, co daje im większą kontrolę nad swoimi finansami i możliwość przekuwania popularności w realne pieniądze. Warto jednak pamiętać o tym, że to udaje się zaledwie garstce twórców i najczęściej dotyczy to sprzedaży wspominanych wcześniej treści "w negliżu".

Kontrowersje i wyzwania

Mimo że OnlyFans oferuje przestrzeń dla różnorodnych treści, to jednak przeważająca część dyskusji wokół serwisu koncentruje się na materiałach dla dorosłych. To właśnie one stanowią znaczną część zawartości udostępnianej na platformie, co wywołuje liczne kontrowersje. Krytycy argumentują, że OnlyFans może prowadzić do normalizacji treści nieodpowiednich dla dzieci i negatywnie wpływać na młodych użytkowników, którzy zyskują łatwy dostęp do nieodpowiednich materiałów. Ponadto istnieje obawa, że OF może być wykorzystywany do promowania treści nielegalnych lub nieetycznych.