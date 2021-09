Wraca Liga Mistrzów w 4K. Nie z satelity, ale przez Internet - oceniamy Polsat Box Go

Po przejęciu praw do piłkarskiej Ligi Mistrzów przez Polsat straciliśmy możliwość oglądania rozgrywek w 4K, bo tylko CANAL+ oferuje taki kanał przez satelitę. Na nowej platformie Polsat Box Go ruszył Polsat Sport Premium 4K - oceniamy pierwszą transmisję.

Większość statystyk potwierdza rosnące zainteresowanie dużymi telewizorami. Do tego trendu miała się przyczynić izolacja społeczna i lockdowny, gdy wiele osób zapragnęło wyposażyć się w jak największe okno na świat. Duża popularność serwisów VOD sprawia też, że niektórzy wybierają je jako jedyne miejsce, gdzie oglądają nowości, omijając kina, więc kupując smart TV decydują się na mierzące 55, 60 czy 65 cali telewizory. Przy tak dużych panelach należy dysponować odpowiednią jakością materiału, by oglądanie faktycznie było przyjemne. Dlatego tak dobrą wiadomością było wprowadzenie kanału CANAL+ 4K Ultra HD kilka lat temu, ale platforma CANAL+ utraciła prawa do Ligi Mistrzów i obecnie transmitowane są w 4K tylko rozgrywki angielskiej Premier League oraz polskiej Ekstraklasy.

Liga Mistrzów w 4K na Polsat Box Go

Polsat nie przejawiał ochoty uruchomienia kanału 4K nadawanego przez satelitę, ale startując z nową platformą online Polsat Box Go wprowadzono do oferty usługi treści 4K na szerszą skalę. Można już wypożyczać filmy, a fani sportu będą mogli oglądać transmisje w 4K na internetowych kanałach Polsat Sport Premium 4K. Wczorajszy hit Ligi Mistrzów, w którym PSG podjęło Manchester City, był szansą na sprawdzenie możliwości ultra wysokiej rozdzielczości w ofercie Polsatu.

Ekran zapowiadający transmisję informował, że do odtwarzania materiału w takiej jakości wymagana jest minimalna prędkość łącza 25 Mb/s, więc podobnie jak u pozostałych nadawców. Raz uruchomiony stream nie sprawiał żadnych problemów podczas całej transmisji - nie zauważyłem, by choć raz zatrzymał się lub zaniżył jakość ze względu na warunki połączenia, co oznacza, że i moje łącze, i serwery Polsatu były w pełni wydajne.

4K przez Internet okazuje się zaskakująco dobre

W kontekście jakości streamu i rozdzielczości muszę przyznać, że przy statycznych obrazkach różnica względem kanałów HD (czy to z kablówki, satelity czy Internetu) była od razu zauważalna. Na 55 calowym ekranie 4K obraz był niezwykle miły dla oka, szczególnie przy zbliżeniach na zawodników. Przy bardziej dynamicznych ujęciach można było dostrzec pewne braki w płynności, ale nie było to rażące. W trakcie spotkania pojawiały się chwile, gdy współczynnik klatek na sekundę wydawał się zbyt niski - o tym aspekcie transmisji mówi się naprawdę dużo od chwili uruchomienia w Polsce Viaplay, które na początku działalności w naszym kraju stawia na niższą rozdzielczość, ale oferuje fps na poziomie 50.

Jedynym zaskoczeniem była dla mnie oprawa graficzna z wynikiem meczu, składami i zmianami, która wyraźnie nie została przygotowana z myślą o transmisji w wyższej rozdzielczości. Napisy i obrazki były rozpikselowane, z dość ostrymi krawędziami, co mnie zdziwiło, ponieważ Polsat powinien był otrzymać sygnał w 4K razem z tymi elementami, a nadawca na pewno takimi dysponuje, bo je widzieliśmy u konkurencji.

Sport w 4K przez Internet wypadł lepiej niż HD z kablówki i satelity10

Ogólne wrażenia po transmisji w 4K na Polsat Box Go są naprawdę pozytywne. Cieszy mnie fakt, że pomimo braku kanału 4K w szerokiej ofercie satelitarnej, Polsat nie zrezygnował z dostępnego sygnału w 4K i wprowadził go do sprawnie działającej platformy online. Nie jest to jeszcze transmisja porównywalna do tej poprzez satelitę o znacznie wyższej przepustowości, ale fani sportu mogą być zadowoleni, ponieważ to na pewno lepsze warunki do śledzenia ulubionych drużyn i dyscyplin, aniżeli kanały HD.