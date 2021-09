Co potrafi niedrogi laptop HP 14S-DQ2009?

Klasyczny wygląd, obudowa ze stonowanymi kolorami. Do tego wąskie (6,5 mm) boczne ramki, co pozwoliło zredukować rozmiar obudowy przy jednoczesnym zastosowaniu ekranu o przekątnej 14 cali. Niewielka waga (1,46 kilograma). Do tego wydajny procesor Intel Core i3 11. generacji, a wszystko to za niewielkie pieniądze. Na komputerze zainstalowano już Windowsa 10, a niebawem będziecie mogli bez problemu zaktualizować go do Windowsa 11. Już z tego opisu widać, że chodzi o uniwersalnego laptopa, który najlepiej sprawdzi się w pracy czy podczas nauki. Chcecie dowiedzieć się o nim więcej? Zapraszamy na nasz materiał wideo.

Materiał powstał we współpracy z RTV Euro AGD.