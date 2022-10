TaHoma Switch zadba o twoją wygodę i oszczędności!

Wielkimi krokami, nieuchronnie, zbliża się początek sezonu grzewczego. A biorąc pod uwagę wszelkie ostrzeżenia i sytuację geopolityczną, koszta paliw i energii, nikogo chyba nie dziwi fakt, że rozpoczęło się poszukiwanie oszczędności na szeroką skalę. Co rusz pojawiają się poradniki co zrobić, by płacić mniej. Wiele z sugerowanych metod wykorzystuje w tym celu nowoczesne technologie. No bo właśnie — systemy smart home to nie tylko wygoda, ale także możliwość konfiguracji w taki sposób, by technologie rozsądnie podchodziły do naszego życia. Nadmierne nagrzewanie mieszkania czy domu, kiedy nas w nim nie ma? Kompletny bezsens. Ale ręczne wprowadzanie zmian temperatury jest nie tylko niewygodne, ale też kłopotliwe - bo nikt nie chce wracać do wychłodzonego gniazdka. Ale to proces, który można zautomatyzować - i na czas naszej nieobecności będzie chłodniej, owszem, ale na czas naszego powrotu wszystko będzie nagrzane do satysfakcjonującej nas temperatury.

Piece i kaloryfery to jeszcze nie wszystko — mamy do dyspozycji także zewnętrzne źródła ciepła, które można efektywnie wykorzystać. Warto wykorzystać chociażby ciepło słoneczne za dnia – jednak ciężko to zrobić przy zasłoniętych roletach. Na szczęście zintegrowane, systemy smart home, dzięki zaawansowanym czujnikom, pozwalają nam zautomatyzować ten proces nawet podczas naszej nieobecności. Wszystko to z pomocą centrali TaHoma switch, oferującej gotowe scenariusze oraz przemyślaną, intuicyjną, aplikację.

TaHoma switch, czyli smart home dla każdego

Nasze domy z roku na rok stają się coraz bardziej smart. Nawet najwięksi sceptycy małymi krokami dają się przekonać do instalacji urządzeń, które co najmniej w drobny sposób zaczynają im ułatwiać codzienność. Pierwszym krokiem do świata inteligentnego domu dla wielu są na ogół światła. Dlaczego? Bo takie akcesoria są najbardziej “namacalne”, najmniej kosztowne — i oferują konfigurację na wiele sposobów. O ile jednak przy pojedynczych punktach świetlnych sprawdzają się pojedyncze aplikacje, to przy bardziej kompleksowych rozwiązaniach lepszym rozwiązaniem jest połączenie wszystkiego w spójną całość. Dlaczego? Powodów jest wiele — ale najważniejsze to komfort obsługi i możliwość tworzenia scenariuszy, które mogą zautomatyzować cały proces (na zasadzie: jeśli wejdziemy do pomieszczenia, to włącz światła), wykorzystując w tym celu pozostałe składowe systemu. A tych do dyspozycji w ekosystemie Somfy jest cały zestaw. Od oświetlenia, przez termostaty na systemach odpowiedzialnych za kontrolę rolet kończąc.

Zacznijmy może od tych ostatnich — to właśnie nowoczesne termostaty pozwolą nam z każdego miejsca nie tylko skontrolować temperaturę w pomieszczeniu, ale także ustawić wartość, która nas interesuje, aktywować tryb ochrony przed zamarzaniem — a nad wszystkim tym mamy również zdalną kontrolę z poziomu aplikacji. Co więcej: termostaty Somfy współpracują z całym szeregiem instalacji — wspierają kotły i grzejniki elektryczne, kotły gazowe, kotły olejowe, kotły opalane drewnem, a nawet... pompy ciepła.

Autorska aplikacja w jasny i czytelny sposób pokazuje najważniejsze informacje. Co równie istotne — jest ona w pełni kompatybilna z centralą TaHoma — a to właśnie ona daje możliwość tworzenia scenariuszy, w których wszystko jest ze sobą ściśle powiązane i tworzy synergię.

Historia stara jak elektryczność. Zrobiliśmy co do nas należy, wyszliśmy z pomieszczenia, wygodnie rozsiedliśmy się w fotelu i... wtedy dotarło do nas, że zapomnieliśmy zgasić światła. W kontekście oszczędności w ostatnich miesiącach liczy się każda złotówka — dlatego warto by jednak tak tego nie zostawiać. Perfekcyjnie – jednocześnie nie rezygnując z naszej wygody. To kolejny raz, kiedy wyręczyć nas może zdalne zarządzanie rozmaitymi elementami w naszym domu — i tutaj z pomocą przychodzi nam smartfon, smartwatch albo... prośba o pomoc kierowana bezpośrednio asystenta głosowego.

Jedna, by rządzić nimi wszystkimi

Centrala TaHoma switch to serce systemu smart home od Somfy i jego partnerów – to w sumie ponad 300 linii produktów. To właśnie ona pozwala nam sterować składowymi pojedynczo, grupowo, a nawet dzięki wcześniej zaplanowanym akcjom. Wszystko możemy robić samodzielnie, w rozkładzie godzinowym, albo w oparciu o podłączone doń czujniki m.in. światła czy temperatury.

Jeżeli obawiacie się, że zdalne sterowanie okaże się zbyt kłopotliwe, to spokojnie — twórcy pomyśleli także o takiej ewentualności. Tutaj z pomocą przyjdą nam znajdujące się na górnej krawędzi urządzenia przyciski, pozwalające w prosty sposób sprawować kontrolę, aktywować i deaktywować scenariusze. Idealne w swojej prostocie by wychodząc z domu jednocześnie: obniżyć temperaturę, zamknąć roletę, otworzyć bramę, zgasić światła i — oczywiście — aktywować alarm. Analogicznie: po powrocie można jedną komendą — czy to wydaną fizycznie na centralce, zleconą asystentowi głosowemu czy wysłanej ze smartfona — aktywować wszystko, czego nam potrzeba. Możemy w tym celu skorzystać z gotowych propozycji scenariuszy albo stworzyć je samodzielnie. Dzięki temu, że zapiszemy ich cały zestaw — sprawowanie kontroli nad naszym inteligentnym domostwem z wykorzystaniem TaHoma switch ograniczać się może do jednego kliknięcia na smartfonie.

Jeżeli chcielibyście spróbować automatyzacji we własnym zaciszu, to dobrze się składa. Trwa promocja, w ramach której w wybranych punktach sprzedaży przez najbliższe tygodnie centralę TaHoma switch można kupić w okazyjnej cenie 699 zł!

Wpis powstał przy współpracy z Somfy