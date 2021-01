Odkrycia roku 2020 na YouTube. Te kanały mnie wciągnęły

Sprawdź kanał: Tajemniczy Świat Żydów na YouTube

Ten kanał jest dla mnie szczególnie istotny dlatego, że miałem okazję zapoznać się z serialem Shtisel na Netfliksie. Porównując to, co widziałem w wyżej wymienionej produkcji z tym, co przekazuje Pan Eliyahu, mogłem wyrobić sobie pewien pogląd na to, w jaki sposób twórcy podeszli do przekazania jak najprawdziwszej tradycji chasydzkiej. Dlaczego akurat „Tajemniczy Świat Żydów”? Cóż, dlatego, że interesują mnie inne kultury. Ja nie jestem Chasydem, nie jestem Żydem, właściwie to nie czuję się związany z żadną religią. A mimo to staram się podchodzić z szacunkiem do każdego wyznania. To chyba dobrze, prawda?

Obecnie Pan Eliyahu publikuje jedynie podcasty na YouTube. Jeżeli Pan to czyta, Panie Eliyahu – pięknie by było, gdyby Pan wrócił do materiałów z uwzględnieniem warstwy wideo! Niemniej, ten kanał i tak jest świetnym kompendium wiedzy na temat kultury chasydzkiej.

Odkrycie numer 2: Ignacy z Japonii

Powiem tak – Ignacy jest przeskurczybyk. Nigdy nie widziałem Japończyka tak wymiatającego po polsku, serio. Twórca tego kanału rzecz jasna nie nazywa się Ignacy – to według mnie doskonały zabieg, który ma podkreślić jego przywiązanie do naszego kraju, a także przyciągnąć widzów. Bo jak to, „Japończyk – Ignacy”? Jak dla mnie, marketingowy majstersztyk. Sympatyczny autor mówi o języku japońskim w prosty i zrozumiały dla odbiorcy sposób, jest doskonale biegły w języku polskim i jego tajniki w kontekście gramatyki, naszej literatury, semantyki zna lepiej niż niejeden student polonistyki. Ignacy mi szczerze zaimponował.

Mimo czasami trudnych tematów materiałów, Ignacego ogląda się bardzo przyjemnie. Właściwie cały czas czekam, aż sympatyczny Japończyk coś wrzuci na swoim kanale. Jak tylko coś się pojawia – z przyjemnością konsumuję. Naprawdę, świetny pomysł na kanał. I ogrom włożonej pracy w poznanie kultury naszego kraju (Ignacy studiował w Polsce), naukę języka oraz tworzenie treści. Winszuję!

Odkrycie numer 3: Cezary Pazura

Możecie uznać to za odrobinę niekonsekwentne, bowiem kanał Cezarego Pazury jest uznawany za „mainstreamowy” kanał. Niemniej, uważam, że na tle youtube’owego mainstreamu Wujek Czarek wyróżnia się dużym spokojem w materiałach, brakiem ciężkich, idiotycznych clickbaitów oraz świetnym nastawieniem do tworzonych materiałów oraz widzów. Cezary Pazura z nikim nie bawi się w dramy, nikogo nie dissuje… jest sobie po prostu wolnym elektronem na dużej scenie youtube’owej w Polsce. Poza tym jest doskonałym aktorem – to rzecz jasna moja opinia. Ale będę się kłócił, jeżeli się nie zgodzicie! ;)

Cezary Pazura mówi głównie o tym, jak to jest być aktorem, jak to było kiedyś. Wspomina produkcje, w których uczestniczył lata temu – ale bez kija od szczotki w rectum intestinum. Wujek Czarek jest zdecydowanie tym gościem, którego powinniście zaprosić do swojego domu w zimowy (i nie tylko) wieczór. Zróbcie sobie dobrą herbatę, nakryjcie się kocem i oglądajcie, bo warto.

Odkrycie numer 4: Ciekawe Historie

Wiecie, bardzo lubię historię, choć oceny w szkole tego nie odzwierciedlały. Nie interesowały mnie daty, jakieś egzotyczne bitwy. Natomiast lubowałem się w nieco nowszej historii, charakterystykach totalitaryzmów, przemianach w okresie upadku komunizmu i tak dalej. Autor kanału „Ciekawe Historie” dotyka właśnie takich problemów i niesamowicie mi to odpowiada. Wspiera swoje materiały wstawkami wideo, wyłuskuje naprawdę istotne smaczki, a przy okazji – nieźle operuje głosem. Nie jest to może poziom radia, natomiast muszę przyznać: świetnie się go słucha.

Właściwie za każdym razem, gdy na tym kanale pojawia się coś nowego, siedzę przed telewizorem / ze smartfonem w ręce zahipnotyzowany i pod sam koniec, aż żałuję, że się materiał już skończył. Kilkoma głębokimi tchnięciami (bo treści jest dużo i są one obszerne) wciągnąłem całość kanału – nie żałuję niczego. Ani jednej minuty spędzonej z kanałem „Ciekawe Historie”. Wam też polecam.

Odkrycie numer 5: Pozdro z KRLD

Emil Truszkowski działa na YouTube już jakiś czas, jednak ja na niego natrafiłem „na poważnie” dopiero niedawno. Może to dlatego, że Emil w wyniku pandemii odrobinę zmienił profil swojego kanału i zamiast skupiać się na materiałach z wyjazdów, rozszerzył krąg koncepcyjny oraz tematyczny? Nagrania z Korei Północnej są hipnotyzujące – dzięki Emilowi zapragnąłem pojechać do Korei Północnej (i to tylko z nim!) i wiele dowiedziałem się na temat tego kraju. Co więcej, autor punktuje niektóre materiały w polskich i zagranicznych mediach na temat KRLD. Nie jest bowiem tajemnicą, że ten kraj jest bardzo ciekawym obiektem do tworzenia fake newsów na jego temat i robienia sensacji.

Fakt, jest to kraj wybitnie totalitarny. Fakt, rządzi nim zbrodniczy system. Fakt, giną w nim ludzie. I fakt, dzieje się tam coś, co nie mieści się w ramach pojęcia „cywilizowanego kraju”. Niemniej, jest to bardzo ciekawe państwo, z wciągającą historią. Przemiany, jakie się w nim dokonują oraz otwarcie się na turystów z zagranicy to niesamowity powód ku temu, by dowiedzieć się o KRLD nieco więcej. I – jedynie słuszny kanał o Korei Północnej: Pozdro z KRLD to realizuje wyśmienicie.

Kochani Czytelnicy – teraz Wasza kolei. Sekcja komentarzy jest tradycyjnie Wasza: podzielcie się z nami swoimi odkryciami na YouTube. Na pewno coś szczególnie zainteresowało Was w ostatnim czasie. Wszystkiego dobrego!