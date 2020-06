Czy Shtisel pokazuje prawdziwe życie Żydów?

Zdania są podzielone. Trudno jednak w temacie serialu wyciągnąć cokolwiek od widocznych w internecie Chasydów. Moje zainteresowanie serialem „Shtisel” nie wzięło się znikąd: od pewnego czasu mocno śledzę Elijahu Yosifa (Polak żydowskiego pochodzenia, Chris Parypa), autora kanału na YouTube „Tajemniczy Świat Żydów”, gdzie w przystępny sposób pokazuje, jak żyją Chasydzi i tłumaczy zawiłe dla „gojów” pojęcia dotyczące religii. Za pouczające i ciekawe materiały autorowi serdecznie dziękuję. Szkoda jedynie, że w swoich publikacjach wielokrotnie podkreśla to, że nie ogląda seriali i raczej się do nich nie odnosi – bardzo bym chciał poznać jego opinię na temat serialu „Shtisel”. Może uda mi się go kiedyś namówić do wyrobienia sobie opinii na temat tej produkcji?

Autorzy bloga „Stosunkowo Bliski Wschód” wydają się być zafascynowani serialem Shtisel (jak wskazuje ta publikacja), jednocześnie zestawiając go z dużo bardziej kontrowersyjnym „Unorthodox” opowiadającym historię młodej Chasydki, która po zaaranżowanym małżeństwie postanawia uciec od społeczności i w trakcie układania sobie życia od nowa, musi radzić sobie z naciskami ze strony rodziny męża (przedstawiłem to w baaardzo eufemistyczny sposób). Serial „Unorthodox” oparto na historii Debory Feldman, która w autobiograficznej powieści przedstawiła własny exodus z chasydzkiej społeczności.

Mamy tu jednak do czynienia z oceną „nie-Żydów”, osób, które są blisko związane z Bliskim Wschodem, ale mimo wszystko nie jest to ich krąg kulturowy. Sprawdziłem, co na temat Shtisel sądzą ortodoksyjni Żydzi, ale… jak sądzę, nie Chasydzi. Trzeba wiedzieć o tym, że „ortodoksi” nie są jednolitą grupą, a Chasydzi uważani są za „ultraortodoksów”, przedstawicieli najbardziej skrajnego skrzydła religijnego pod kątem przywiązania do zasad.

Allison Josephs, założycielka organizacji Jew In The City wypowiada się na temat „Shtisel” w nieco innym, bardziej sceptycznym tonie. Uważa ona, że serial pokazuje jedynie wycinek środowiska Żydów, które nie jest czymś jednorodnym. Owszem, jest to świetna produkcja w kontekście rozrywkowym, jednak może ona doprowadzać do nieco wypaczonego myślenia na temat wyznawców judaizmu (którzy w różny sposób podchodzą do kwestii religijności, wiary).