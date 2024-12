Hit HBO powraca. Mamy zwiastun i datę premiery!

Mike White, twórca tego nagradzanego Emmy serialu, zabiera nas tym razem do luksusowego kurortu w Tajlandii, gdzie ponownie będziemy świadkami zderzenia światów bogatych gości i obsługi hotelowej. Premiera 8 nowych odcinków już 17 lutego w HBO i serwisie Max. Zobaczcie zwiastun!

Biały Lotos 3. sezon - zwiastun

W trzecim sezonie "Białego Lotosu" ponownie zanurzymy się w świat wakacyjnych intryg, romansów i mrocznych sekretów. Tajlandia, z jej rajskimi plażami i bogatą kulturą, stanie się tłem dla historii grupy zamożnych turystów, którzy przybywają do ekskluzywnego hotelu w poszukiwaniu relaksu i ucieczki od codzienności. Jednak, jak to zwykle bywa w "Białym Lotosie", idylliczny wypoczynek szybko przeradza się w serię dramatycznych wydarzeń, odsłaniając prawdziwe oblicza bohaterów i ich ukryte pragnienia.

Wśród gości hotelowych znajdziemy plejadę gwiazd, m.in. Carrie Coon, znaną z serialu "Pozostawieni", Waltona Gogginsa ("Fallout"), Michelle Monaghan ("Mission: Impossible"), a także debiutującą w aktorstwie gwiazdę K-popu, Lalisę Manobal. Na ekranie zobaczymy również m.in. Jasona Isaacsa, Sama Nivolę, Natasha Rothwell i Aimee Lou Wood.

Biały Lotos - hit HBO. Czy warto oglądać?

"Biały Lotos" to serial, który w błyskotliwy sposób obnaża hipokryzję i absurdy współczesnego świata, a jednocześnie dostarcza rozrywki na najwyższym poziomie. Pierwszy sezon, którego akcja rozgrywała się na Hawajach, zdobył aż 10 statuetek Emmy, co uczyniło go jednym z największych zwycięzców 2021 roku. Drugi sezon, osadzony na Sycylii, również spotkał się z uznaniem krytyków i widzów, zdobywając 5 nagród Emmy. Oczekiwania wobec trzeciego sezonu są więc ogromne.

Osobiście, z dwóch dotychczasowych sezonów, bardziej przypadł mi do gustu ten pierwszy. Hawajska sceneria i rewelacyjna obsada, z Murray'em Bartlettem na czele, stworzyły niepowtarzalny klimat, który trudno będzie przebić. Mimo to, z niecierpliwością czekam na premierę trzeciego sezonu i jestem przekonany, że Mike White po raz kolejny nas zaskoczy.