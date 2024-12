Nowy Superman - wiemy, kiedy będzie zwiastun. Oto plakat i data premiery!

Po nieudanym projekcie DCEU nadszedł czas na zupełnie nowy etap. Pracujący nad budową od samych podstaw nowego filmowego uniwersum DC James Gunn pokazał plakat i zapowiedział debiut zwiastunu filmu. Nareszcie ujrzeliśmy też plakat "Supermana", który do kin wejdzie w 2025 roku.

Superman (2025) - obsada, fabuła

Tym razem w kultowy czerwony płaszcz wcieli się David Corenswet, znany z serialu "Twisters". U jego boku zobaczymy Rachel Brosnahan ("Wspaniała Pani Maisel") jako nieustraszoną dziennikarkę Lois Lane. W roli głównego antagonisty, Lexa Luthora, wystąpi Nicholas Hoult ("Nosferatu"). Na drugim planie pojawią się między innymi Pruitt Taylor Vince i Neva Howell jako przybrani rodzice Clarka Kenta.

Film wyreżyseruje James Gunn, twórca "Strażników Galaktyki", na podstawie własnego scenariusza. Gunn zapewnia, że "Superman" nie będzie historią typu geneza. Zamiast tego skupi się na zmaganiach Supermana z pogodzeniem swojego kryptońskiego dziedzictwa z ludzkim wychowaniem w Smallville. W obsadzie zobaczymy również plejadę gwiazd, w tym Edi Gathegi jako Mister Terrific, Nathan Fillion jako Green Lantern, Isabela Merced jako Hawkgirl i Anthony Carrigan jako Metamorpho.

Niestety, na temat fabuły nadal nie ma zbyt wiele informacji, wszystkie detale trzymane są w ścisłej tajemnicy, ale nadchodzący zwiastun prawdopodobnie ujawni trochę szczegółów. Jeśli, tak jak my, nie możecie się go doczekać, to spokojnie - zwiastun zadebiutuje w sieci już niedługo, bo ma to nastąpić w czwartek, 19 grudnia.

Superman - kiedy w kinach? Data premiery

Premiera "Supermana" zaplanowana jest na 11 lipca 2025 roku. Zapowiada się epicka przygoda, która - wedle zapowiedzi reżysera - na nowo zdefiniuje Człowieka ze Stali na dużym ekranie.