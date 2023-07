Wiem jak ważne jest dla wielu z Was "Wzgórze psów". Dla mnie to chyba najważniejsza książka. Długo zbierałem się do jej napisania, pisałem ją jeszcze dłużej, a Wy, po sześciu latach od premiery wciąż ją czytacie i piszecie wiadomości na jej temat. Obwieszczając serial “Informacja Zwrotna” napomknąłem Wam, że nie jest to moje ostatnie słowo w Netflix. No i nie jest. Z wielką radością chciałem Wam powiedzieć, że serial na podstawie "Wzgórza Psów" powstanie w serwisie Netflix - napisał na Facebooku autor książki i współautor scenariusza Jakub Żulczyk, który wcześniej przygotował historie pod "Ślepnąc od świateł", "Warszawiankę" i nadchodzący w tym roku polski serial "Informacja zwrotna" dla Netfliksa.

Wzgórze psów - nowy polski serial Netflix na podstawie książki Jakuba Żulczyka

Ogłoszono też, że za reżyserię będzie odpowiadać Piotr Domalewski, który wcześniej nakręcił "Cichą noc" i "Hiacynta". Ten drugi powstał właśnie dla Netfliksa, więc reżyser kontynuuje współpracę z platformą. Od dziś wiemy też, że producentką kreatywną serialu "Wzgórze psów" będzie Iza Łopuch, która wcześniej pracowała na "Ślepnąc od świateł" i "Warszawianką". Scenariusz wspólnie napisali Żulczyk i Domalewski.

Kiedy przeczytałem „Wzgórze psów” pomyślałem, że znam tych ludzi i ten świat. Kiedy spotkałam Kubę, zrozumiałem, że teraz opowiemy wszystkim o tym, gdzie się wychowaliśmy. Praca nad scenariuszem to była wielka przygoda i bardzo się cieszę, że ten serial powstanie, bo wszyscy znamy takie miejsca jak Zybork. - zapowiada projekt Piotr Domalewski

O czym jest Wzgórze psów?

O czym opowiada sama książka? To mroczny thriller, który przenosi nas do niewielkiego, zamkniętego miasteczka, gdzie tkwi metafizyczna prawda o polskim losie. W tym prowincjonalnym zakątku Polski skupia się uwaga na sposobie, w jaki pamięć o krzywdzie jest traktowana. Książka Żulczyka zadaje pytania: Czy zło można równać z innym złem jako formą kary? Jak daleko można się posunąć, szukając moralnej racji w wymiarze sprawiedliwości? Co kryje się pod pozornie spokojną powierzchnią?

„Wzgórze Psów” to książka o świecie, z którego podchodzę. O lękach i nadziejach, z którymi sam mierzyłem się przez wiele lat. Od kilku lat czytelnicy dopytują się o jej ekranizację. Fakt, że w końcu ją dostaną, czyni mnie zwyczajnie szczęśliwym. - komentuje realizację serialu Jakub Żulczyk.

Projekt dopiero nabiera kształtów, więc prawdopodobnie nie zobaczymy go wcześniej niż w przyszłym roku.