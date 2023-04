Filmy i seriale na Wielkanoc. Co obejrzeć na VOD i w kinie?

Awantura

Najnowszy serial Netfliksa to produkcja zrealizowana przez studio A24. Odpowiadana ono za wiele hitów z ostatnich lat, w tym zdobywcę kilku Oscarów "Wszystko wszędzie naraz". Serial opowiada o incydencie drogowym, który przeistacza się w prawdziwy konflikt. Dwójka osób, z zupełnie różnych środowisk, ale z zaskakująco dużą liczbą podobieństw, pragnie zniszczyć siebie nawzajem. Skomplikowane charaktery, znakomite twisty, soczysty humor i świetna strona techniczna sprawiają, że to najlepszy serial Netfliksa od dawna.

Dusiciel z Bostonu

Film nakręcony dla Disney+ to oparta na faktach historia dwóch reporterek, które postanowił nagłośnić sprawę morderstw Dusiciela z Bostonu. W Lorettę McLaughlin i Jean Cole wcielają się Keira Knightley i Carrie Coon, natomiast w obsadzie znaleźli się także Chris Cooper, Alessandro Nivola, David Dastmalchian i Morgan Spector. Film nakręcono dość bezpieczne z zachowaniem wszystkich schematów z poprzednich produkcji tego typu, ale to solidny tytuł, który można zobaczyć.

Nocny agent

Netflix posiada w swoim dorobku sporo niespodzianek - seriali, na które mało kto czekał i po których prawie nikt nie spodziewał się czegoś więcej. "Nocny agent" dość szybko jednak przekonał do siebie widzów i szturmem podbił wewnętrzny ranking Netfliksa. To sensacyjny thriller, który opowiada o szpiegostwie na najwyższych szczeblach władzy w Białym Domu - w centrum wydarzeń znajduje się skompromitowany agent FBI pełniący tytułową rolę.

Air

Zanim Nike udało się podpisać kontrakt z Michalem Jordanem, udział Converse w rynku obuwia do koszykówki wynosił około 50%, a drugi na podium Adidas miał prawie 30%. Nike posiadał jedynie 17% i firma była o krok od zamknięcia swojego działu poświęconego koszykówce. "Air" to film przedstawiający kulisy najważniejszej umowy sportowej w historii Nike'a, który był skazany na porażkę jeszcze zanim usiadł do rozmów. Ben Affleck i Matt Damon ponownie łączą siły w ciekawym, wciągającym i świetnie zagranym filmie, który właśnie wchodzi do kin.

Nikt

Bob Odenkirk to aktor, który raczej nie kojarzy nam się z dynamicznym kinem akcji, ale po otrzymaniu takiej propozycji nie potrafił odmówić. Wciela się w niepozornego mężczyznę, który jest świadkiem ataku na kobietę i reaguje stając w jej obronie. W ten sposób narazi się narkotykowemu bossowi, dlatego pan Nikt będzie musiał skorzystać ze swoich umiejętności, by ujść z życiem. Podobieństw do Johna Wicka nie brakuje, więc dla fanów będzie to tym większa gratka. Film właśnie trafił na Prime Video.

Rabbit Hole

Kiefer Sutherland wraca w nowym serialu Paramount+, który w Polsce można oglądać na SkyShowtime. Aktor wciela się w korporacyjnego szpiega, który zostaje wrobiony w morderstwo przez wyższe siły potrafiące kontrolować i wpływać na masy. W obsadzie mamy też Charlesa Dance'a, Jasona Butlera Harnera, Roba Yanga, Metę Golding i Enid Graham. Na SkyShowtime są już trzy odcinki, a kolejne pojawiają się na platformie w niedziele.