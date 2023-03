Co obejrzeć w ten weekend? Nowości na VOD i w kinach

Ted Lasso 3. sezon

Odkrycie 2020 roku powraca. Na trzeci sezon "Teda Lasso" musieliśmy zaczekać znacznie dłużej, niż na drugi, ale chyba ta cierpliwość nam się opłaci. Po odejściu Nate'a, który będzie prowadził West Ham należący do byłego właścicielki AFC Richmond, sytuacja w klubie powinna wrócić do normy, ale czy na pewno? Każdy z bohaterów będzie mieć swoje wzloty i upadki, ale czy tym razem nie zabraknie optymizmu Tedowi? Premiera nowego 3. sezonu "Teda Lasso" już 15 marca, ale nowe odcinki będą ukazywać się z tygodniowymi odstępami.

Cień i kość 2. sezon

Aż trudno uwierzyć, że na kontynuację jednego z bardziej udanych seriali fantasy Netfliksa czekaliśmy tyle czasu, bo wydawało się, że dobre oceny i sukces spowodują rychły powrót ulubieńców. Oczekiwanie dobiega końca i 16 marca na platformie pojawi się cały drugi sezon "Cień i kość" na podstawie książek Leigh Bardugo. Przed nami kolejna konfrontacja większych armii, szansa na spotęgowanie sił głównej bohaterki i nie tylko.

Emigracja XD

Nowy polski serial CANAL+ bazuje na książce Malcolma XD i opowiada o dwóch kumplach, którzy postanawiają wyjechać z niedużego miasteczka do Londynu. Po drodze do Wielkiej Brytanii spotkają zróżnicowane społeczności i jednostki, co oczywiście ożywia cały serial i wprowadza dużo kolorytu do fabuły. W obsadzie znaleźli się Tomasz Włosok, Michał Balicki, Paulina Gałązka i Adam Bobik. Premiera na CANAL+ i CANAL+ online 17 marca.

Ekstrapolacje

Zrealizowany z rozmachem i z niesamowitą obsadą serial Apple TV+ opowiada historię rozłożoną w czasie na przestrzeni 33 lat. Na ekranie zobaczymy Elizę Gonzalez, Tobey Maguire'a, Marion Cottilard, Foresta Whitakera, Gemmę Chan i Kita Haringtona. Osią fabuły są zmiany klimatyczne, które wpływają na codzienność (nie)zwykłych ludzi, ich przekonania oraz szanse przetrwania na Ziemi. Premiera 17 marca na Apple TV+.

Shazam! Gniew bogów

Druga część jednego z bardziej udanych filmów w uniwersum DC pojawia się cztery lata od premiery "Shazama", a w międzyczasie w DCEU zmieniło się bardzo dużo. Za sterami projektu zasiedli nowi ludzie, wiele projektów zamknięto, a inne zainicjowano. "Shazam! Gniew bogów" zapowiada się jak kolejny superbohaterskich film, który nieznacząco wpłynie na całe uniwersum, ale być może czekają nas jakieś niespodzianki. Oby niezwykle przyjemny klimat "Shazama" wrócił także w sequelu, który pod każdym względem zapowiada się być po prostu bardziej. Premiera w kinach 17 marca.

65

Wiele ostatnich projektów Adama Driver'a nie sugerowało, że aktor byłby skłonny zagrać w thrillerze sci-fi, ale najwyraźniej ta historia albo pracujący przy niej ludzie sprawili, że aktor podjął rękawicę. Akcja filmu rozgrywa się na Ziemi, ale czas akcji to... aż 65 milionów lat temu. Właśnie wtedy na planecie rozbija się statek głównego bohatera, któremu towarzyszy jedyna ocalała katastrofę. Przed nimi nie lada wyzwanie walki o przetrwanie w świecie pełnym prehistorycznych zwierząt. Premiera w kinach 17 marca.

Wyrwa

Kolejne książki Wojciecha Chmielarza otrzymują ekranizacje, a najnowszą z nich będzie filmowa "Wyrwa". W rolach głównych wystąpili Tomasz Kot, Karolina Gruszka, Grzegorz Damięcki i Olga Bołądź, natomiast scenariusz napisał Marcin Ciastoń. Za reżyserię odpowiada Bartosz Konopka, który wcześniej nakręcił m. in. "Zachowaj spokój", "Skazaną" i "W głębi lasu". Tym razem akcja dotyczy tajemniczego wypadku, w którym ginie żona głównego bohatera. Po tym zdarzeniu na jaw zaczynają wychodzić kolejne fakty, które odkrywają długo budowane kłamstwa. W kinach od 17 marca.