3. sezon Ted Lasso na zwiastunie! Wiemy, kiedy premiera

Odliczanie do premiery trwa. Po burzliwym finale 2. sezonu, "Ted Lasso" to jedna z najbardziej wyczekiwanych kontynuacji tego roku. Amerykański trener w brytyjskim klubie piłkarskim radzi sobie lepiej niż sądzono, ale problemy prywatne i konflikt z jednym z byłych podopiecznych zaostrza się. Nate rozpoczął pracę w West Ham United, więc przed nami nie lada pojedynki drużyn prowadzonych przez dwóch szkoleniowców. Roy Kent wraz z Beardem będą pełnić role asystentów trenera, a Rebecca skupi się na pokonaniu swojego byłego Ruperta. Keeley będzie musiała sprawdzić się w nowej roli, jako szefowa własnej agencji PR. W tle będziemy oczywiście śledzić losy piłkarzy AFC Richmond na boisku i poza nim.

Zwiastun i data premiery 3. sezon Ted Lasso

Wielokrotnie nagradzany serial wróci z nowymi odcinkami już 15 marca. Podobnie jak w latach poprzednich i tym razem widzowie nie otrzymają całego sezonu jednego dnia, lecz tylko kilka pierwszych odcinków, by pozostałe oglądać w cotygodniowych odstępach. W obsadzie zobaczymy Jasona Sudeikisa, a obok niego wystąpili Hannah Waddingham, Jeremy Swift, Phil Dunster, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Nick Mohammed, Anthony Head, Toheeb Jimoh, Cristo Fernández, Kola Bokinni, Billy Harris, James Lance oraz Juno Temple.

"Ted Lasso" to jeden z najgłośniejszych seriali Apple TV Plus. Oprócz niego, platforma zasłynęła za sprawą "The Morning Show", "See", "Severance", a także "Slow Horses". Oferta platformy nie rozrasta się w tak zabójczym tempie, jak u pozostałych, ale niemal każdy tytuł z portfolio jest godny uwagi i czasu poświęconego na seans. W marcu na Apple TV Plus dostaniemy też inny ciekawie zapowiadający się serial "Extrapolations".