Spowodowałeś kolizję lub inne zdarzenie drogowe? Sprawdź, jak powinieneś się zachować jako sprawca i jak napisać oświadczenie o kolizji?

W całym 2023 roku do Policji zgłoszono niemal 21 tys. wypadków drogowych, które miały miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu. Raport Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podaje, że doszło do 365 991 kolizji drogowych. Jeśli jesteś sprawcą takiego zdarzenia, zobacz, co powinieneś zrobić. Czy wezwanie policji zawsze jest wymagane?

Kolizja i wypadek – jakie są różnice pomiędzy zdarzeniami drogowymi?

W ruchu drogowym może dojść zarówno do kolizji, jak i wypadku. Pomimo że w obu przypadkach mamy do czynienia ze zdarzeniem drogowym, to rodzą one nieco inne skutki. Nie powinno się ich używać zamiennie. Z kolizją mamy do czynienia, jeśli żaden z uczestników zdarzenia nie doznał obrażeń ciała, a doszło jedynie do szkód majątkowych, np. uszkodzenia pojazdów.

Wypadek drogowy jest natomiast poważniejszym zdarzeniem, w którym – oprócz szkód majątkowych – dochodzi również do szkód osobowych. Jeśli w wyniku zdarzenia jeden z uczestników doznał obrażeń ciała lub zmarł, wówczas mamy do czynienia z wypadkiem.

Odróżnienie kolizji od wypadku jest bardzo ważne z punktu widzenia odpowiedzialności karnej sprawcy zdarzenia. Jeśli doszło do wypadku, jego sprawca odpowiada za przestępstwo określone w art. 177 Kodeksu karnego. W przypadku kolizji będzie odpowiadał za zdarzenia na zasadach zgodnych z przepisami Kodeksu wykroczeń.

Co powinien zrobić sprawca kolizji drogowej?

Jeżeli doszło do kolizji, to jej sprawca czy poszkodowani nie muszą wzywać do tego zdarzenia funkcjonariuszy policji, ponieważ grozi to nałożeniem mandatu i punktów karnych na sprawcę. Obowiązek wezwania istnieje natomiast wtedy, gdy doszło do wypadku.

Jeśli jesteś sprawcą lub uczestnikiem kolizji, powinieneś:

Zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu, aby nie zagrażał innym uczestnikom ruchu drogowego,

Zapewnić zabezpieczenie miejsca kolizji przez zaznaczenie na jezdni położenia pojazdów uczestniczących w zdarzeniu.

W przypadku gdy osoby uczestniczące w kolizji zgodnie uznają, że okoliczności zdarzenia drogowego nie budzą wątpliwości i sprawca przyznaje się do swojej winy, można bez udziału policji załatwić sprawę we własnym zakresie. W takim przypadku należy spisać oświadczenie o kolizji, które stanie się dowodem w sprawie i podstawą do wypłaty odszkodowania z OC sprawcy. Leży to w interesie poszkodowanych, ponieważ mając oświadczenie o zdarzeniu drogowym w ręce, mogą przyspieszyć likwidację szkody i wypłatę należnego ubezpieczenia OC. To właściwie wspólne oświadczenie, które zostaje przekazane do ubezpieczyciela sprawcy. Jak je napisać w przypadku kolizji na parkingu czy drodze wyjazdowej?

Jak i kiedy spisać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej? Spisz oświadczenie bez wzywania policji i przyspiesz likwidację szkody z OC sprawcy

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej można napisać na kartce papieru albo posłużyć się gotowym wzorem, w którym wpisuje się dane kierowców, pojazdów i przebieg zdarzenia. Wzór takiego oświadczenia pobrać z internetu, np. ze strony zakładu ubezpieczeń, wydrukować i wozić ze sobą. Przy każdym zdarzeniu drogowym, kiedy sprawca jest znany i przyznaje się do winy, można spisać taki dokument. Jeżeli jednak sprawca jest pod wpływem substancji odurzających, należy wezwać policję.

Co powinno zawierać oświadczenie o kolizji drogowej?

Pismo w postaci oświadczenia o kolizji drogowej powinno zawierać:

dane osobowe uczestników,

dane adresowe uczestników kolizji,

numery rejestracyjne pojazdów,

numer polisy OC sprawcy,

okoliczności kolizji (przebieg zdarzenia),

opis uszkodzeń pojazdów,

treść oświadczenia, z którego jasno wynika osoba sprawcy.

Na koniec oświadczenie powinno zostać podpisane przez osoby biorące udział w kolizji drogowej i ewentualnie świadków zdarzenia, jeśli ich zeznania zostały w nim umieszczone.