Co można zamówić z dowozem do domu? Zaskakujący produkt na liście

Okazuje się, iż w raporcie Wolt za 2024, na liście najpopularniejszych produktów pojawiły się kwiaty, i to ze wzrostem rok do roku aż o 470%. To nowy trend, czy chwilowa moda? Trudno powiedzieć, pokażą to kolejne lata. Nadal jednak, korzystamy z tych firm, głównie do dostarczania posiłków. Jakie były najpopularniejsze w mijającym roku?

Reklama

Dane Wolt za 2024 roku pokazują, iż dwa najpopularniejsze dania to cheeseburger i pizza margherita. Pizza i kuchnia amerykańska króluje zwłaszcza podczas wydarzeń sportowych: podczas meczu Polska - Holandia na EURO 2024, stanowiły one aż 54% z wszystkich zamówień.

Nie oznacza to, że Polacy nie próbują nowych smaków, bo wśród wzrostowych trendów odnotowano zwiększoną popularność kuchni tajskiej (głównie pad thai), a liczba zamówień z kuchni koreańskiej odnotowała wzrost w porównaniu z 2023 rokiem aż o 80%.

Agata Polityło, dyrektorka generalna w Wolt Polska:

Wzrost zainteresowania mniej popularnymi dotąd daniami z pewnością będzie w kolejnych latach się umacniał. Polacy coraz chętniej próbują różnorodnych smaków, a Wolt umożliwia im odkrywanie nowych restauracji i konceptów. Ostatnio pojawiły się m.in. sushi burgery. Lubimy odkrywać nowe marki, a innowacyjne koncepty gastronomiczne, dla których często jesteśmy partnerem pierwszego wyboru, chętnie podejmują z nami współpracę.

Jeśli chodzi o pory zamówień, rośnie popularność dowozów śniadań - w ostatnich miesiącach o 17%, w porównaniu za analogicznym okresem roku ubiegłego. Przesuwa się też szczytowa godzina z największą liczbą zamówień. W 2023 roku był to czas lunchowy - pomiędzy 13:00 a 14:00, w tym roku jest to już raczej wieczór - około godziny 18:00.

Co oprócz posiłków, no i rzecz jasna kwiatów, zamawiamy z dowozem do domu? To już nie będzie takie zaskoczenie - artykuły spożywcze (dwukrotny wzrost liczby zamówień w ujęciu rok do roku). Wśród najpopularniejszych Wolt wymienia wodę niegazowaną, banany oraz kajzerki, a trend wzrostowy odnotowują takie produkty jak artykuły dla zwierząt (40% więcej zamówień RdR), słodycze (30%) i desery (20%).

Źródło: Wolt

Stock Image from Depositphotos.