Beta Call of Duty: Modern Warfare II już we wrześniu!

Nie jest żadną tajemnicą, że najbardziej wyczekiwanymi grami każdego roku są coroczne premiery serii sportowych (FIFA, NBA itd.) oraz najpopularniejszych strzelanin — Call of Duty i spółki. Ale zanim dotrwamy do weekendu wielkiego otwarcia, wiele z nich serwuje nam wersje testowe by jeszcze na ostatniej prostej sprawdzić jak to działa, czy działa oraz usłyszeć komentarze graczy. Infinity Ward ogosili wczoraj podczas trwających mistrzostw Ligi Call of Duty, że kolejny wielki test odbędzie się już za kilka tygodni.

Jesienna beta Call of Duty: Modern Warfare II wystartuje już w połowie września

Pierwszą grupą która będzie mogła przystąpić do jesiennych testów remake'u CoD: Modern Warfare II będą właściciele PlayStation 4 i PlayStation 5, którzy złożyli zamówienie przedpremierowe na grę. Ci otrzymają dostęp w dniach 16-17 września. Później rozpoczną się otwarte betatesty dla wszystkich właścicieli konsol Sony i odbędą się one w dniach 18-20 września. Dalej zaś planowana jest beta crossplay. W dniach 22-23 września będą mogli z niej skorzystać wszyscy którzy złożyli zamówienie przedpremierowe na jednej z platform (Playstation, Xbox, PC) ,zaś w dniach 24-26 września testy będą otwarte dla wszystkich chętnych.

Dla wszystkich z utęsknieniem wypatrujących premiery gry to bez wątpienia jeden z najgorętszych newsów tych wakacji. Ale od połowy września w ogóle ma się trochę podziać w temacie — bo 15 września wystartuje także wydarzenie Call of Duty: Next, na którym mamy poznać nową mapę multiplayer, która dołączy do gry. Jeżeli nie interesują was testy a czekacie już na pełny produkt, to przypominam że premiera już 28 października. Dobrze się składa, bo w tym roku dość fortunnie ułożyły się dni wolne tuż po premierze. Czasu na dogłębne testy nie powinno nikomu zabraknąć ;-).