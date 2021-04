Citroen C5 X – sedan, kombi i SUV w jednym samochodzie? Premiera

Sedany, a nawet praktyczne kombi segmentu D są w odwrocie. Klienci coraz częściej w ich miejsce wybierają SUV-y czy choćby crossovery. Nie ma się więc co dziwić, że Citroen C5 X stylistyką nawiązuje właśnie do SUV-a. Napompowane nadkola, wysoko poprowadzona linia maski… coś rzeczywiście z SUV-a czy crossovera jest. Wystarczy jednak spojrzeć na wymiary, a w szczególności na całkowitą wysokość samochodu określoną na 1485 mm. To… symbolicznie mniej niż ma Passat Kombi (1516 mm) o wariancie Alltrack nie wspominając (1527 mm). Pozostałe wymiary to: długość 4805 mm oraz szerokość 1865 mm. Plasuje to C5 X mniej więcej w okolicach wspomnianego wcześniej Passata.