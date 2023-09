Kiedy zagramy w Cities: Skylines II? Premiera już wkrótce

Od premiery Cities: Skylines minęło już 8 lat, a gra – pomimo upływu tak długiego czasu – wciąż cieszy się świetnymi opiniami i wysoką grywalnością. Czas jednak w końcu odświeżyć spojrzenie na ten klasyczny symulator budowy miasta, bo druga odsłona pojawi się na rynku już niebawem.

Cities: Skylines II – kiedy premiera?

Jeśli Simsy są dla Was zbyt mocno oparte na międzyludzkich relacjach, a SimCity za mało rozbudowane, to swoje marzenia o zarządzeniu metropolią możecie realizować właśnie przez Cities: Skylines. Pierwsze odsłona serii zdobyła międzynarodowe uznanie graczy i krytyków, zachwalających między innymi dobre odwzorowanie ruchu ulicznego oraz ogromną skalę świata, podatnego na modowanie.

Cities: Skylines II to druga odsłona ekonomicznego city buildera, skupiająca się ponownie na projektowaniu, tworzeniu i zarządzaniu rozległą metropolią. Gra może wydawać się na pierwszy rzut oka prosta, ale to mylące pozory – to ogromny, rozbudowany i realistyczny symulator miasta, które żywo reaguje na każdą zmianę. Gracze będą musieli zadbać nie tylko ogólne i priorytetowe aspekty miasta, takie jak planowanie dróg czy rozkład budynków, ale także skupić się na szczegółach – sadzeniu drzew, budowie parkingów czy przejść dla pieszych. Oczywiście nie zapominając przy tym o realizowaniu potrzeb mieszkańców i zapewnianiu im nie tylko środków do życia, ale także rozrywki.

Kiedy Cities: Skylines II wyląduje na sklepowych półkach? Premiera została zaplanowana na 24 października 2023 roku, czyli do pierwszych użytkowników trafi już za niecały miesiąc. Co ciekawe gra już na starcie wyląduje w Xbox Game Pass, więc jeśli jesteście posiadaczami subskrypcji, to będziecie mogli pobrać ją bez dodatkowych opłat. Cities: Skylines II zostanie wydane na PC, Xbox Series X/S oraz PS5.