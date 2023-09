Jesienne wieczory przed konsolą - PS4 to wciąż świetny wybór

Choć tegoroczna jesień dopiero się rozkręca, już teraz za oknami robi się coraz zimniej, ciemniej. A to zniechęca do wychodzenia “na miasto” spotykanie się ze znajomymi czy robienia innych aktywności kojarzonych z ciepłymi miesiącami. Wieczór w domu nie musi być jednak nudny i może okazać się najlepszym sposobem na rozrywkę. W szczególności jeśli mamy telewizor i konsolę. Wystarczy zaparzyć kubek ciepłego napoju, rozsiąść się na kanapie lub w fotelu, chwycić pada, wybrać odpowiednią grę wideo. Chcecie pograć w najlepsze produkcje ostatnich lat? Wybierzcie konsolę PlayStation 4. Dobierzcie do niej odpowiednie akcesoria, kupicie najlepsze tytuły. To wystarczy, by spędzić mile czas - zarówno w pojedynkę, jak i w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych - także tych online.

PS4 na jesienne wieczory. Ta konsola wciąż się opłaca!

Konsola PlayStation 4 zadebiutowała na rynku 10 lat temu. Dekada obecności na rynku to setki wysokiej jakości gier, które zadowolą wszystkich graczy - zarówno tych wymagających, jak i tych, którzy od tego typu rozrywki oczekują jedynie dobrej zabawy, bez konieczności sięgania głęboko do portfela by pod telewizorem postawić najnowsze generacje sprzętów do grania. Ma być wygodnie, przyjemnie i przystępnie cenowo. I to właśnie oferują konsole PS4, które można kupić w naprawdę atrakcyjnej cenie i z tak bogatym katalogiem gier, że nawet najbardziej wybredni gracze znajdą coś dla siebie. A jest w czym wybierać. Od sportowych hitów, poprzez zapierające dech w piersi tytuły first party i na mniejszych tytułach od twórców indie kończąc. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Gry dostępne na konsolę PlayStation 4 stanowią kluczowy element dla graczy. Wszystko to można zauważyć, patrząc na imponujący katalog, który obejmuje aż 3320 tytułów, (zgodnie z informacjami podanymi na Wikipedii). Oznacza to, że wybór jest naprawdę szeroki, co z pewnością ucieszy miłośników gier. Dodatkowo, trzeba pamiętać, że społeczność użytkowników PlayStation 4 jest ogromna, a studia oraz wydawcy ciągle to rozumieją. Wciąż pojawiają się nowe gry na tę konsolę, i nie tylko od mniejszych twórców, ale także od dużych firm, które wciąż wspierają tę platformę. Mamy więc jeszcze sporo, zanim wszyscy przesiądą się na obecną generację konsol. A to oznacza, że PlayStation 4 nadal będzie cieszyć się dużą popularnością. Tym bardziej, że Sony nie zapomina o starszej generacji i także posiadacze abonamentów PlayStation Plus znajdą coś dla siebie na tym sprzęcie - od darmowych gier co miesiąc, po katalog gier obejmujących poprzednie generacje. Do wyboru, do koloru.

Pady w dłoń, słuchawki na uszy. Akcesoria do PS4

Podstawowy kontroler do PlayStation 4, czyli DualShock 4, zazwyczaj jest wystarczający do komfortowej rozgrywki. Został zaprojektowany z myślą o wykorzystaniu wszystkich funkcji konsoli, zapewniając graczom wygodę. Niemniej jednak, nie każdy gracz zadowala się standardowym padem, zwłaszcza ci, którzy biorą grę bardzo poważnie, np. w e-sport. Dla nich dostępne są bardziej zaawansowane pady, które oferują lepszą kontrolę i ergonomiczny design. Nie brakuje też takich, które są tańsze niż DualShock 4, jednak nie odstają jakościowo od tych oryginalnych. 10 lat obecności na rynku sprawiło, że pady do PS4 to już nie tylko DualShock 4. Ten czas pozwolił producentom na stworzenie swoich własnych wariantów padów, które oferować będą podobną ergonomię, a nawet nieco inne rozwiązania - np. połączenie przez kabel, który całkowicie eliminuje konieczność częstego ładowania.

Decydując się na zakup dodatkowych akcesoriów, warto pomyśleć o słuchawkach. Pozwolą one nie tylko na wygodną grę bez przeszkadzania innym domownikom, ale także umożliwią wygodną komunikację z innymi graczami - dzięki np. wbudowanemu w nie mikrofonowi. Słuchawki gamingowe produkowane z myślą o konsolach (i nie tylko) oferują cały szereg dodatkowych funkcji - od redukcji szumów, po dźwięk przestrzenny. Warto przejrzeć ofertę sklepów i wybrać coś siebie. Wskazanie jednego, konkretnego modelu słuchawek dla graczy jest bardzo trudne. Nie dziwi więc fakt, że na rynku znajdziemy cały szereg tego typu sprzętów. Nauszne, wokółuszne, a nawet dokanałowe. Największą uwagę powinniśmy zwracać na jakość wykonania i wygodę użytkowania - w końcu spędzamy w nich po kilka godzin dziennie. Lekkie, naszpikowane dodatkowymi funkcjami i oferujące długie czasy pracy na baterii. Przewodowe czy bezprzewodowe? Ten drugi wybór wydaje się najlepiszy - nie będziemy nikomu przeszadzać.

Wygodna przede wszystkim. Przed telewizorem na fotelu

Mamy już konsolę, akcesoria, gry i czas żeby zagrać. Czas pomyśleć o tym, jak najwygodniej usadowić się przed telewizorem, by komfort rozgrywki był jak największy. Najbardziej oczywistym ruchem wydaje się rozłożenie na kanapie. Jednak nie zawsze mamy dostęp do tego wygodnego mebla, by cieszyć się rozgrywką. Alternatywą może być więc fotel gamingowy, który przyda się zarówno w pracy zdalnej, w czasie nauki oraz jako wygodne siedzisko dla gracza. Przez długi czas fotele gamingowe kojarzone były przede wszystkim z drogimi meblami do domowego kącika dla graczy, które kosztują bardzo duże pieniądze. Obecnie znalezienie odpowiedniego modelu wcale nie jest takie trudne - a tym bardziej kosztowne. Na rynku znajdziemy nawet kosztujące mniej niż 1000 zł, a oferujące wiele ciekawych rozwiązań, z których będzie można korzystać w każdej sytuacji. Takie modele niekoniecznie muszą być gorsze niż wielokrotnie droższa konkurencja.

Wszystko jednak zależy od potrzeb i zasobności portfela. Warto jednak pamiętać, że fotel gamingowy, choć nazwa wskazuje na konkretne zastosowanie, nie jest wcale projektowany wyłącznie z myślą o graczach. Futurystyczny wygląd tego typu mebla nie zawsze przypadnie do gustu osobie stawiającej na minimalistyczne rozwiązania. Producenci starają się jednak dotrzeć do szerokiego grona odbiorców projektując swoje meble w wyważony, ale i przyciągający uwagę sposób. W ofercie sklepu OleOle! znajdziemy wymyślne konstrukcje tego typu foteli oraz bardziej klasyczne projekty, które komponować się będą z pomieszczeniami stawiającymi na proste rozwiązania.