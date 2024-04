Wśród fizyków teoria dotycząca ciemnej materii jest bardzo popularna — według ich szacunków stanowi ona aż 95% masy wszechświata. Jej "oporność" na konwencjonalne metody obserwacji sprawia jednak, że pozostaje ona jedną z największych zagadek dla badaczy. Jednak wspomniany zespół odkrył nowe powiązania między dotąd uważanymi za odrębne "sektorami" Wszechświata składającego się z materii, którą widzimy i "ciemnej" - która za nic nie może być zaobserwowana w tradycyjny sposób.

Badacze wykorzystali skomplikowane modele komputerowe oraz symulacje oparte na teorii Wielkiego Wybuchu. Analiza słabych oddziaływań między "typami" materii pozwoliła naukowcom na sformułowanie pewnych wniosków dotyczących tego, w jaki sposób Wszechświat ewoluował i jaka była w tym rola ciemnej materii.

Okazało się, że modele oparte zarówno na ciemnej jak i "tradycyjnej" materii są zgodne z naszymi obserwacjami dotyczącymi Wszechswiata. Sprowadza to nas do wniosku, iż być może dotychczasowe metody jego obserwacji mogą być niewystarczające do tego, byśmy w pełni zrozumieli to, w jaki sposób on działa. Niewykluczone, że istnieje jakaś metoda "namacalnej" obserwacji ciemnej materii, której nie znamy i do której kiedyś dojdziemy. To jak na razie jest poza zasięgiem badaczy.

Wszystko to ma fundamentalne znaczenie, chociażby dla eksploracji kosmosu oraz dla jednoznacznego ustalenia roli ciemnej materii w kształtowaniu struktury wszechświata. Naukowcy planują kontynuację badań i pomóc w tym może m.in. Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba — za jego pomocą możemy zebrać bardziej precyzyjne dane i tym samym rozwijać potrzebne nam modele komputerowe.

Wspólna ewolucja Wszechświata opartego na "konwencjonalnej", jak i ciemnej materii to rzecz istotna dla naukowców, którzy cały czas starają się rozwiązać jej tajemnice. Odkrycia w tej dziedzinie mogą również prowadzić do istotnych zmian w roli w nauce fundamentalnych praw fizyki, a nawet wskazywać na istnienie nowych rodzajów cząstek i oddziaływań, które dotychczas były nieznane. Ponadto, badania ciemnej materii mogą przynieść innowacje technologiczne oraz inspirację do rozwoju nowych metod obserwacyjnych i eksperymentalnych. Cokolwiek wydarzy się w związku z tym, z każdym tego typu postępem jesteśmy coraz bliżej do poznania jednej z kluczowych tajemnic Wszechświata.