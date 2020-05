Dlaczego iPhone SE się podoba? Apple i Google mają coś, czego nie posiada nikt inny w branży

Patrząc na premierę iPhone SE 2020, zastanawiałem się, co też jest takiego w jego wyglądzie, iż pomimo tego, że jest to wizualnie telefon sprzed 6 lat, to nie odrzuca on tak bardzo. Dlaczego, gdyby Samsung wypuścił na rynek model S5 z podzespołami z Galaxy S20, to byłby on prawdopodobnie finansową katastrofą? Apple taki pomysł uszedł nie tyle na sucho, co nawet – dobrze się sprzedaje. Można oczywiście przyjąć najprostsze wyjaśnienie – „magia Apple”, „kupują go ludzie co ich nie stać było wcześniej na iPhona” i tym podobne sugestie, odsądzające użytkowników Apple od czci, wiary i rozumu. Ja jednak uważam, że źródło sukcesu nowej słuchawki tkwi w zupełnie czymś innym.