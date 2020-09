Znamy cenę nowego OnePlusa. Tanio nie jest

Premiery nowych OnePlusów ostatnio wzbudza spore emocje. Najpierw OnePlusy z serii 8 dały znać, że czas takich flagship killerów się skończył, aby zaraz potem model Nord udowodnił, że marka do końca nie odeszła od swoich korzeni. Teraz, zgodnie z tradycją, przyszedł czas na model z oznaczeniem „T”. Wszystkie informacje o nim znajdziecie we wpisie Weroniki. Tutaj tylko krótko podsumuję, co wiemy o nowym modelu. Jego sercem będzie flagowy Snapdragon 865+ do spółki z 8 bądź 12 GB pamięci RAM. Za miejsce na dane odpowiadać będą dyski o pojemności 128 bądź 256 GB. Kamery nie powalają na pierwszy rzut oka – 48 Mpix aparat główny, 16 Mpix szeroki kąt, 5 Mpix macro i 2 Mpix czujnik głębi to zestaw raczej częściej znajdowany w średniakach, ale oczywiście sama rozdzielczość nic nie mówi o jakości zdjęć – ta może być fenomenalna. Ewentualne braki w kwestii foto telefon będzie nadrabiał ekranem, który ma mieć 6,55 cala i odświeżanie 90 bądź nawet 120 Hz. Nie jest też źle jeżeli chodzi o baterie – 4800 mAh nie robi już na nikim wrażenia, ale za to 65 W ładowanie – już jak najbardziej. To, co smuci najbardziej, to fakt, że OnePlus po raz kolejny wyrzucił swój pomysł na design telefonów do kosza, upodabniając swój smartfon do produktów Samsunga.