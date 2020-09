motorola razr 5g

Wiem, że w swoich przekonaniach odnośnie składanych telefonów jestem raczej odosobniony, ale swoje zdanie w tym temacie będę podtrzymywał. Pomimo tego, że pierwszy RAZR nie był najlepszym składanym telefonem, to zdecydowanie najlepszy był pomysł motoroli na takie urządzenie. W przeciwieństwie do Samsunga, po złożeniu RAZR dalej mamu bowiem w kieszeni relatywnie smukły telefon, a nie wypychającą kieszeń kanapkę. Wypuszczony rok temu model nie był jednak idealny – działał tylko na e-SIM, oferował niezbyt wydajny procesor, a stosunek ceny do oferowanych możliwości nie zachęcał. Dodatkowo rozniosła się wieść o tym, że urządzenie wcale nie jest tak wytrzymałe jak deklaruje producent. Od tamtego czasu minął już jednak prawie rok i przyszedł czas poznać następcę pierwszego składanego telefonu Motoroli. Nazewnictwo możę być nieco mylić, ponieważ nie jest to RAZR 2, a RAZR 5G. Jednak wystarczy jeden rzut oka by zobaczyć, że praktycznie w każdej dziedzinie jest on lepszy od swojego poprzednika.