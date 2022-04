Jedno kliknięcie by odrzucić wszystkie ciasteczka Google. Nowy ekran wyboru trafia do Europejczyków

Bannery pytające nas o ciasteczkowe zgody są według wielu jednymi z najbardziej irytujących elementów obrazu współczesnego internetu. Gdyby zrobić ranking, to prawdopodobnie wygrałyby z nimi tylko automatycznie odtwarzające się w tle dźwięki, których nie możemy zlokalizować i wyciszyć. Z całej tej niechęci, pośpiechu i chęci możliwie jak najsprawniejszego dotarcia do treści — wielu użytkowników godzi się na wszystko, nie czytając niczego, byle tylko być już u celu. Ale żart polega na tym, że część Europejskich krajów chciałaby nie tylko móc łatwo przyjąć wszystkie ciasteczka, ale także je odrzucić. I Google do niedawna nie respektowało tej prośby. Ale nadeszło nowe.

Wszystko zaczęło się na początku roku, kiedy to francuski urząd zajmujący się ochroną danych (CNIL) zaserwował internetowemu gigantowi kartę opiewającą na 150 milionów Euro. Powód? Niezrozumiały język na bannerach dotyczących ciasteczek — i wcale nie chodzi tu o to, że brakowało tłumaczenia. Po prostu wszystko według nich brzmiało zbyt zawile. Ponadto Google pozwalało zaakceptować wszystkie je jednym kliknięciem, ale jeżeli ktoś chciałby dokonać bardziej rozsądnych wyborów — musiał je odklikiwać jedno po drugim. W oczach CNIL — takie podejście jest nieakceptowalne, no a samo Google niejako pchało użytkowników w otwarte ramiona ciasteczkowego potwora. Aż do teraz.

Nowy ekran informujący o ciasteczkach który przygotował gigant jest dużo bardziej przejrzysty, a poza tym poza opcjami persjonalizacji (aby każdy mógł samodzielnie wybrać na które ciasteczka się zgadza, a na które nie) ma obok siebie dwa przyciski: zaakceptuj wszystkie oraz odrzuć wszystkie. Banner tkai jak widoczny poniżej będzie wyświetlany wszystkim niezalogowanym użytkownikom którzy odwiedzą wyszukiwarkę Google lub stronę główną YouTube:

Pierwsi użytkownicy mogą już skorzystać z takiego ekranu informującego o ciasteczkach — w pierwszej kolejności trafił on... rzecz jasna do Francji. Ale w najbliższych miesiącach ma stać się standardem dla wszystkich użytkowników z Europy. U mnie wciąż jeszcze widnieje stara wersja komunikatu — i prawdopodobnie jeszcze trochę poczekamy na to, aż u wszystkich dostępna będzie nowa wersja.

Poza tym że jako użytkownicy otrzymaliśmy nowy przycisk, Google we wpisie na blogu opowiada że na nim się nie skończyło — i z ich strony wymagało to znacznie więcej nakładów, których nie widzimy.

Ta aktualizacja oznaczała, że musieliśmy przeprojektować sposób działania plików cookie w witrynach Google oraz wprowadzić głębokie, skoordynowane zmiany w krytycznej infrastrukturze Google. Co więcej, wiedzieliśmy, że te zmiany wpłyną nie tylko na wyszukiwarkę i YouTube, ale także na witryny i twórców treści, którzy z nich korzystają, aby rozwijać swoją działalność i zarabiać na życie.

— czytamy. No cóż, mogli tak zaprojektować całość, by analogiczne opcje były dostępne od samego początku, prawda?