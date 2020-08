Recenzja Xiaomi Mi TV Stick

Netflix, HBO GO, Prime Video, Player, CANAL+ lub CHILI były do mojej pełnej dyspozycji, a obok nich korzystałem także z Horizon TV. Dzięki duetowi tej ostatniej aplikacji z CANAL+ mogłem oglądać znacznie więcej kanałów, aniżeli oferują zazwyczaj hotele, pesjonaty i inne. Spokojnie, nie siedziałem całymi dniami z nosem w ekranie – stacja informacyjna w trakcie przygotowywania śniadania albo innych czynności lub ciekawy dokument/serial/film do posiłku były w zasięgu kciuka. Co dla mnie najistotniejsze (a co nie dotyczy Chromecasta spośród wcześniej wypisanych urządzeń), mogłem wygodnie nawigować po interfejsie za pomocą pilota. Obsługiwał też on komendy głosowe, więc szybkie zapytanie o pogodę czy zdalne uruchomienie odtwarzania radia też były możliwe.

Nie loguję się na obcych urządzeniach. Zabieram ze sobą całą rozrywkę

Każdy spędza urlop wedle własnych upodobań oraz potrzeb i dobrze wiemy, że sporo osób z przyjemnością ogląda wtedy wieczorami filmy czy seriale. W hotelach czy innych przybytkach coraz częściej goszczą smart TV, czasem nawet z aktywowanymi usługami VOD, lecz dostęp do tak szerokiej listy usług VOD/TV przez Internet bez potrzeby logowania się (co też nie należy do przyjemnych i bezpiecznych czynności) na niewłasnych urządzeniach daje niemały komfort.