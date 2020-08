Mi TV Stick ma też wbudowanego Chromecasta, więc bez większych problemów można na niego przesyłać też obraz ze smartfona. Przydaje się gdy chcemy rodzinie szybko pokazać ostatnie zdjęcia naszych pociech czy film z wakacji.

Xiaomi Mi TV Stick – podsumowanie

Xiaomi Mi TV Stick nie jest złym urządzeniem, to poprawny odtwarzacz multimediów, który charakteryzuje się kompaktowymi rozmiarami i atrakcyjną ceną. Jeśli brakuje wam funkcji Smart TV w starym telewizorze to świetne i tanie rozwiązanie tego problemu. Trzeba się jednak liczyć z tym, że 1 GB pamięci RAM czasami daje się we znaki i nie wszystko działa tak płynnie jakbyśmy tego oczekiwali. Gdy już jednak uruchomicie jakiś film to działa bez przycięć i problemów. Duża zaleta tego urządzenia to dostęp do sklepu z aplikacjami, gdzie znajdziecie wszystkie popularne w Polsce serwisy VOD, a to wcale nie jest regułą w starszych telewizorach.

Jeśli jednak macie nowy telewizor 4K, w którym zwyczajnie brakuje wam pewnych funkcji, które daje AndroidTV, to nie jest to najlepszy wybór. W takiej sytuacji zdecydowanie wolałbym kupić droższą i mocniejszą przystawkę. Nie musi to być NVIDIA Shield TV, ale już Xiaomi Mi Box S z 2 GB pamięci RAM powinien być znacznie lepszy i co ważniejsze obsługuje rozdzielczość 4K. Mi TV Stick to rozwiązanie dla osób, które muszą ciąć koszty i nie zależy im na wyższej rozdzielczości.

Xiaomi Mi TV Stick

Orientacyjna cena: ~160 PLN

+ niska cena

+ AndroidTV z dostępem do sklepu Play

+ przyjemny pilot zdalnego sterowania

+ asystent Google

– częste przycięcia interfejsu

– brak obsługi rozdzielczości 4K