Jeszcze tańszy Chromecast? Google szykuje się do premiery

Google ma szykować się do premiery nowego modelu Chromecasta, który uzupełni kolekcję przystawek multimedialnych z systemem Google TV. Co wiemy o tym urządzeniu?

O tym, że Google pracuje nad "budżetową" wersją przystawki multimedialnej do telewizorów, wiemy od dłuższego czasu. W sieci wielokrotnie pojawiały się informacje wskazujące, ze nowy Chromecast oferować będzie zaledwie rozdzielczość 1080p. Można więc zapomnieć o najwyższej jakości strumieniowania filmów i seriali z najpopularniejszych serwisów VOD. Urządzenie ma działać w oparciu o system Google TV, więc o dostęp do najpopularniejszych aplikacji można spać spokojnie. Nowy model ma zastąpić dostępną na rynku 3. generację, która w sprzedaży dostępna jest od 2018 r. Będzie on stanowił uzupełnienie kolekcji "przystawek" Chromecast z Google TV. Wersja ta na rynku pojawiła się w 2020 r. Urządzenie oferujące Google TV i niższą jakość obrazu ma być rozsądnie wycenione.

Google Chromecast z Google TV i rozdzielczością 1080p. Co wiemy o nowej przystawce multimedialnej?

W Polsce, za trzecią generację Chromecasta trzeba obecnie zapłacić między 150 a 160 zł (za Ceneo.pl). Chromecast z Google TV to koszt ok. 300 zł, jednak w tej cenie urządzenie oferuje pełne wsparcie dla 4K, Dolby Vision, HDR10, HDR10+. Nowa przystawka ma kosztować ok. 40 euro - o czym informuje m.in. serwis WinFuture.de, co w bezpośrednim przeliczenie daje ok. 188 zł. Drożej niż 3. generacja, jednak trzeba pamiętać, że w zestawie najprawdopodobniej pojawi się dodatkowy pilot do sterowania urządzeniem. Będzie też dostępny pełnoprawny system operacyjny Google TV rozszerzający możliwości sprzętu.

Kiedy nowy Chromecast pojawi się w sklepach? Niektóre źródła podają, że urządzenie już trafiło do wybranych sprzedawców, co może wskazywać, że premiera może odbyć się lada dzień. Niewykluczone jednak, że Google wstrzyma sprzedaż do swojej październikowej konferencji. To na niej zaprezentowane zostaną m.in. smartfony Pixel 7, Pixel 7 Pro oraz zegarek Pixel Watch. Więcej informacji o wydarzeniu #MadeByGoogle przeczytacie w naszej zapowiedzi. Czy pojawią się na niej inne sprzęty Google, w tym nowy modele Chromecasta? Przekonamy się niebawem.