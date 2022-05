Czasami producenci twórcy oprogramowania zapowiadają funkcje, których wypatruje się z zapartym tchem. Dla mnie niewątpliwie do takowych należą profile użytkowników w systemie TV. Jeżeli współdzielicie urządzenie z innymi, to wiecie jak bardzo algorytmy potrafią wariować. Strona główna pełna kosmicznych rekomendacji gdzieś na pograniczu różnych gustów — zagubiona na tyle, że ostatecznie serwuje treści kompletnie dla nikogo. Tym samym staje się ona kompletnie bezużyteczna — podobnie jak listy treści "do obejrzenia" na później. Bo kiedy kilka osób dodaje tam swoje treści, lista się rozmywa i nagle staje się jednym wielkim bałaganem. Remedium na te problemy mają być profile użytkowników. To opcja, której właściciele smart TV od Google wypatrywali od lat. Ogłoszono je minionej jesieni, ale ich premiera była stale przekładana. Aż do teraz.

Google TV z profilami użytkowników. Nowa funkcja powoli trafia do systemu

Google ogłosiło wczoraj, że są gotowi by wypatrywaną od dawna funkcję nareszcie oddać w ręce użytkowników.

Utworzenie nowego profilu daje także możliwość logowania się każdego z użytkowników do swojego konta Google. Poza samymi rekomendacjami, można też przełączyć się raz a porządnie między częścią innych usług. Warto jednak mieć na uwadze, że Google TV zachowa hasła i logowania pomiędzy platformami w wielu pobranych aplikacjach. Do Netflixa, HBO Max, Apple TV czy Amazon Prime wystarczy więc zalogować isę raz na danym urządzeniu — a wszystkie profile (poza tymi stworzonymi dla dzieci) będą mieć do nich dostęp.

Nowości trafiają już do pierwszych użytkowników — ale jak to zwykle bywa w świecie aktualizacji Google, nim trafią do wszystkich minie trochę czasu. Dlatego warto uzbroić się w cierpliwość, prawdopodobnie całość rozciągnie się przez kilka najbliższych tygodni. No ale po tylu latach czekania kilka tygodni chyba na nikim nie zrobi już wrażenia...