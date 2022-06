Nowa aplikacja Google na iPhone'a zamieni smartfon w pilot TV

Łaska Google na pstrym koniu jeździ. Czasem to użytkownicy iPhone'ów otrzymują pewne funkcje i aplikacje z portfolio giganta wcześniej, innym razem... muszą uzbroić się w duuużo cierpliwości — i mijają (dosłownie) lata nim doczekają się rozwiązań, które od dawna dostępne są na Androidzie. Tak sprawy miały się z aplikacją Filmy i TV Google Play, która dotychczas pozwalała wyłącznie na zakupy filmów i seriali z poziomu smartfona w sklepie Google. Teraz doczekała się wypatrywanej od dawna funkcji: zastąpi nam pilota do telewizora, a przy okazji... zmieniła także nazwę.

Google TV: oglądaj filmy i TV - nowa aplikacja Google na iPhone'y i iPady już dostępna

Dzisiaj oficjalnie zadebiutowała nowa aplikacja: Google TV: oglądaj filmy i TV, którą możecie za darmo pobrać w App Store na iPhone'y i iPady. To produkt który zastąpił Filmy i TV Google Play. Podobnie jak stara apka, ta również pozwala użytkownikom łatwiej przeglądać bibliotekę i wyszukiwać interesujące użytkowników treści:

Przeglądaj dostępne filmy i odcinki ze swoich aplikacji do odtwarzania strumieniowego, a wszystko to uporządkowane w 1 miejscu według tematów i gatunków. Możesz też odkrywać nowe rzeczy dzięki rekomendacjom opartym na Twoich ulubionych treściach oraz tym, co aktualnie zyskuje popularność w Twoich serwisach. Funkcja wyszukiwania po tytule pozwala sprawdzić, w jakich aplikacjach jest dostępna dana treść.

Nie zabrakło także opcji tworzenia listy odkrytych treści, które wzbudziły nasze zainteresowanie — te możemy w łatwy sposób zaznaczyć, a wpadną do sekcji "do obejrzenia". Dzięki synchronizacji konta Google - mamy do niej dostęp ze wszystkich urządzeń, gdzie jesteśmy zalogowani.

Najważniejszą ze zmian która trafia do aplikacji na iOS oraz iPadOS bez wątpienia jest opcja kontrolowania urządzeń z Android TV oraz Google TV bez konieczności sięgania po pilota. W tym celu wystarczy uruchomić aplikację przy włączonym TV, pozwolić jej na wyszukiwanie urządzeń w tej samej sieci WiFi — i gotowe.

Z wbudowanym w aplikację pilotem znajdziesz świetny film do obejrzenia bez potrzeby wygrzebywania fizycznego pilota z odmętów kanapy. Na klawiaturze telefonu możesz szybko wpisywać skomplikowane hasła, tytuły filmów czy słowa do wyszukania w Google TV lub na innym urządzeniu z systemem operacyjnym Android TV.

Przetestowałem tę opcję już na swoim telewizorze (TCL z Google TV), wszystko działa sprawnie i bez najmniejszych problemów. Do wyboru mamy dwie formy pilota, ale którejkolwiek nie wybierzemy — działa równie sprawnie. Nie zabrakło też dedykowanego przycisku Asystentowi Google, dzięki któremu możemy wydawać telewizorowi polecenia głosowe — żadnym kłopotem też nie będzie wyłączenie telewizora z poziomu aplikacji. Warto jednak mieć na uwadze, że nie da się go tym samym sposobwem włączyć.

Miło że nareszcie użytkownicy iPhone'a nie będą musieli uciekać się do aplikacji firm trzecich - a wszystko będzie (dosłownie) na wyciągnięcie ręki.