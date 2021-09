Chromebook Acera do szkoły? Oto dlaczego to świetny pomysł

Do niedawna Chromebooki można było określać mianem ciekawostki, ale dziś są już łatwo dostępne i przede wszystkim bardzo przystępne, stanowiąc dobry wybór dla dzieci w trakcie nauki zdalnej.

Laptopy pracujące pod kontrolą systemu Chrome OS posiadają wiele charakterystycznych cech, których nie znajdziemy w konkurencyjnych rozwiązaniach. To właśnie one sprawiają, że taki komputer świetnie sprawdza się jako narzędzie do nauki (choć niekoniecznie na nauce musi się kończyć). Znaleźliśmy 10 konkretnych powodów, dla których warto wybrać Chromebooka jako komputer do szkoły dla swojego dziecka.

Prostota obsługi

Chromebook nie posiada skomplikowanego systemu operacyjnego, a na jego interfejs składa się tylko kilka fundamentalnych elementów. Sercem jest oczywiście przeglądarka Chrome, wewnątrz której możemy korzystać z webowych aplikacji oraz systemowych programów np. do wyświetlania zdjęć i filmów. Sekcja ustawień oferuje szybki dostęp do najbardziej potrzebnych opcji. Dzięki nim spersonalizujemy nasz sprzęt i sprawimy, że będzie działał tak, jak od niego oczekujemy. A wszystko jest oczywiście dostępne w języku polskim.

Chromebook jest przy tym bardzo elastyczny. Najczęściej używane skróty można przypiąć do paska na dole ekranu. Klawiatury w Chromebookach oferują kilka wyjątkowych klawiszy, którym przypisano nowe role np. szybkiego dostępu do przeglądarki, przełączania programów, sterowania multimediami czy głośnością. Touchpady wspierają najczęściej używane gesty multitouch, więc do obsługi Chromebooka nie są potrzebne żadne dodatkowe akcesoria, ani tym bardziej uczenie się jego obsługi.

Kontrola nad danymi

Chromebooki pozwalają logować się istniejącym kontem Google, więc mamy pewność, że wszystkie zapisyw ane dane będą przypisane do danego konta. Pliki zapisywane są lokalnie i/lub w chmurze, w zależności od ustawień. Korzystając z drugiej opcji, mamy możliwość kontynuowania pracy czy też lektury ulubionych artykułów potem na innych urządzeniach, jak np. smartfon. Zresztą ta komunikacja smartfona z Chromebookiem jest o wiele głębsza i sprawia, że możemy płynnie przełączać się między urządzeniami. To niesamowicie wygodne. - Synchronizacja z naszym androidowym smartfonem, sprawi że zawsze będziemy mieć dostęp do aktualnych kontaktów, zdjęć i ulubionych stron. Do tego bez obaw o pojemność naszego dysku – dane w chmurze zmniejszą nasze potrzeby posiadania gigabajtów. Z Chromebookami nie musimy również martwić się o odpowiednie narzędzia do pracy czy spędzania czasu wolnego – ogromne zasoby bezpłatnych aplikacji sklepu Google Play zapewnią nam rozrywkę i pomogą w codziennych zadaniach – przekonuje Jakub Duraj, product manager w Acer Polska. Warto dodać, że system zezwala na tworzenie wielu profili, więc z laptopa bez problemów może korzystać na przemian kilka osób.

Bezpieczeństwo

Chromebooki nie są narażone na większość niebezpieczeństw czyhających w sieci. Chrome OS to zamknięty system operacyjny, dzięki czemu wszelkie próby instalacji szpiegowskiego oprogramowania zakończą się fiaskiem. Jak wskazuje Jakub Duraj, product manager w Acer Polska, chromebook nie wymaga dodatkowych programów antywirusowych, które obciążają podzespoły i sprawiają, że komputer jest mniej wydajny.

- Dzięki temu możemy zapomnieć o uciążliwych aktualizacjach, pracują one bowiem w tle i dbają o to by system był wolny od zagrożeń. Rozszerzone wersje licencji Chrome OS dla edukacji i biznesu udostępnią także funkcje zarządzcze – administratorzy IT będa mieć pełną kontrolę nad wszystkimi urządzeniami pracującymi w danej domenie – wyjaśnia Duraj.

Chromebook dysponuje pełną mocą procesora i pamięci RAM - nie ma tutaj skomplikowanych procesów i usług, które by pochłaniały część zasobów. I to naprawdę czuć, jeśli chodzi o szybkość działania sprzętu.

Kopia zapasowa

Wspomniana już wcześniej synchronizacja danych i ustawień z kontem Google eliminuje problem z utratą danych. Wszystkie ustawienia przeglądarki oraz aplikacji, skróty, a także pliki zapisane na laptopie mogą być stale synchronizowane z chmurą, dzięki czemu awaria sprzętu czy utrata go nie będzie oznaczać przykrych konsekwencji. Szybki reset i czyszczenie komputera pozwalają zabezpieczyć się przed sprzedażą Chromebooka, a po zalogowaniu się na nowym urządzeniu wszystko będzie dokładnie tak samo.

Aktualizacje

Chromebooki pracują pod kontrolą systemu operacyjnego opracowanego przez Google. To bardzo nowoczesna platforma. Interfejs jest lekki i szybki, dlatego każda aktualizacja może być przeprowadzona w mgnieniu oka, a także w tle, nie przeszkadzając nam w zajęciach. Jej finalizacja nastąpi przy następnym uruchomieniu laptopa, więc nawet się nie zorientujemy.

Stałe uaktualnienia zapewniają bezpieczeństwo i stabilność systemu. Niestety niektóre systemy mają to do siebie, że przeprowadzają je w najmniej odpowiednich momentach. Chromebooki pod tym względem stanowią wyjątek i nigdy nie zaskoczą nas swoją niedyspozycją spowodowaną pobieraniem nowej wersji systemu.

Mobilność i wszechstronność

Chromebooki Acer dostępne są w wielu konfiguracjach i rozmiarach. W końcu to my laptopa dopasowujemy do naszych potrzeb, a nie odwrotnie, prawda? W sklepach znajdziemy lekkie i niezwykle mobilne rozwiązania, jak Acer Chromebook 314 lub Acer Chromebook Spin 512. Wyróżniają je na pewno solidne i wytrzymałe obudowy, więc mogą to być komputery służące w każdych warunkach. Oczywiście nie brakuje też modeli z większymi ekranami, klawiaturami i touchpadami, na przykład Acer Chromebook 315 z 15-calowym wyświetlaczem świetnie sprawdzi się w domu. Dzięki większej matrycy nauka będzie zdecydowanie przyjemniejsza.

Nie sposób pominąć też rozwiązań 2 w 1, które mogą pełnić rolę tabletów. Mowa tutaj o modelach takich, jak Acer Chromebook Spin 713 czy wspomniany Spin 512 - ich konstrukcja pozwala obrócić klawiaturę o 360 stopni, więc Chromebook staje się świetnym sprzętem do prezentacji lub obsługi dotykowej. Dostępne są też rysiki, które w parze z aplikacjami dla Chrome OS pozwalają na prowadzenie odręcznych notatek, wypełnianie dokumentów bez drukowania. Na takim sprzęcie w trybie tabletu świetnie się też korzysta z e-booków. Elektroniczne książki tylko zajmują pamięć komputera, a nie wpływają na masę plecaka. Po skończonych zajęciach rysik można wsunąć w obudowę Chromebooka, więc na pewno go nie zgubimy i nie zapomnimy, bo jest zawsze w zestawie z laptopem.

Szybkość

Chrome OS od samego początku istnienia był systemem pozbawionym zbędnych funkcji i elementów, a także tworzonym z myślą o błyskawicznym działaniu. Pomimo uzyskania dodatkowych funkcji i znaczącego poszerzenia możliwości na przestrzeni lat, Chromebooki nadal uruchamiają się w ciągu sekund i w mgnieniu oka wznawiają pracę po otwarciu pokrywy. A po wszystkim - wystarczy po prostu je zamknąć i zapomnieć. Tryb oszczędzania energii działa bowiem tak dobrze, że nie musimy się martwić o stan baterii pod naszą nieobecność. A skoro o tym mowa...

Czas pracy na baterii

Dzięki zwinnemu oprogramowaniu i energooszczędnym komponentom, Chromebooki mogą pracować powyżej 10 godzin bez zewnętrznego źródła zasilania. Laptop może więc służyć w domu, w drodze oraz w szkole przez cały dzień bez obaw o to, czy wystarczy mu energii. Taka swoboda jest nieoceniona, bo przecież w szkole mamy większe zmartwienia na głowie, niż pamiętanie o ładowarce i szukanie gniazdek.

Aplikacje z Androida i streaming

Chromebooki umożliwiają na korzystanie z aplikacji z Androida, co stanowi ich ogromny atut. Dzięki temu nasze ulubione komunikatory, programy do edycji dokumentów, obróbki grafiki, zdjęć czy filmów tylko czekają na pobranie. Na Chromebookach dostępny jest sklep Google Play, więc mamy do czynienia z tym samym środowiskiem, co na smartfonach z Androidem - zakupione aplikacje i subskrypcje będą funkcjonować na tych samych zasadach, więc nie musimy płacić podwójnie.

A w chwilach odpoczynku i relaksu, Chromebook może być świetnym centrum multimedialnym dzięki najnowszej przeglądarce Chrome, która bezproblemowo obsługuje najnowsze serwisy streamingowe z muzyką, filmami, a nawet grami. Dzięki Google Stadia, niezależnie od posiadanego modelu Chromebooka, możemy (nawet wspólnie z innymi) wciągnąć się w rozgrywkę w najnowszych i największych grach z kategorii AAA, które do tej pory były zarezerwowane dla innych platform - mocnych pecetów i konsol. Wystarczy szybkie łącze i mamy zapewnione warunki, w których bez przeszkód uruchomimy setki produkcji w oknie przeglądarki. A to wszystko bez obaw o starzenie się sprzętu, bo serwery Stadia będą aktualizowane niezależnie od nas.

Cena

Chromebooki dostępne są w bardziej przystępnych cenach, niż inne komputery, także z powodu braku opłat licencyjnych za oprogramowanie. Różnice w cenach sięgają nawet kilkuset złotych. Niedrogie laptopy z Chrome OS nie ustępują jednak w możliwościach, jeżeli chodzi o zastosowania szkolne. Mamy tutaj dostęp do większości narzędzi, które są niezbędne w nauce hybrydowej, pracy z dokumentami, prostej obróbki zdjęć, e-booków, wideorozmów i wielu innych.

Materiał powstał we współpracy z marką Acer