Gemini Advance za darmo na rok - wystarczy kupić teraz Chromebooka

Dzięki ostatniej premierze AI od Google, a więc Gemini, możemy w najbliższym czasie liczyć na szereg promocji z dostępem do tego modelu AI, rzecz jasna w produktach ściśle powiązanych z Google.

Pierwszą taką promocję przygotował Acer, który w zestawie prezentów przy zakupie nowego Acer Chromebook Plus 514/515 zawarł:

12-miesięczny dostęp do Google Gemini Advance,

2 TB przestrzeni w chmurze Google One na 12 miesięcy,

prezent o wartości 500 zł, różny w zależności od partnerów akcji, u których kupicie chromebooka,

roczny kurs w Lerni o wartości 239 zł,

3-miesięczny dostęp do Photoshopa.

Gemini Advance to zaawansowane narzędzie, które zrewolucjonizuje Twoje codzienne zadania bez względu na to gdzie pracujesz. Dzięki inteligentnym funkcjom AI, użytkownicy mogą cieszyć się niezwykłą wydajnością i wsparciem w pracy oraz rozrywce. Dodatkowo dzięki 2 TB przestrzeni w chmurze na wszystkich urządzeniach, Twoje pliki, zdjęcia, filmy i dokumenty będą bezpiecznie przechowywane i dostępne z każdego miejsca na świecie.

Na dziś Google Advance to spore ułatwienie dla użytkowników komputerów, w tym między innymi takie funkcje jak:

„Help me write” (Pomóż mi pisać), czyli wsparcie w tworzeniu treści, wiadomości e-mail, raportów czy prezentacji,

„Magic editor” (Magiczny edytor) - to również wsparcie w pisaniu, a w szczególności już na etapie poprawiania tekstów, formatowania czy zmiany ich struktury i stylu,

„Magic eraser” (Magiczna gumka) z kolei, pozwala na usuwaniu ze zdjęć czy grafik niepotrzebnych elementów.

Ponadto Google Advance przyda się programistom przy automatycznej analizie, identyfikacji błędów i ogólnej optymalizacji tworzonego kodu.

Co z prezentami o wartości 500 zł? Zajrzałem na stronę promocji i do wyboru mamy karty podarunkowe (Euro RTV AGD, Komputronik, Media Expert), cashback na konto (x-kom.pl) oraz bon paliwowy (Play, Media Markt). Promocja dostępna jest od 28.05.2024 do 31.12.2024 i dotyczy wyłącznie nowo kupionych urządzeń u partnerów wymienionych wyżej.

Źródło: Acer.