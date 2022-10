To pierwszy taki laptop dla graczy. Wyczucie czasu Acera jest przedziwne

Jasne, Google Stadia to nie jedyna usługa ze streamingiem gier, ale okres w jakim Acer pokazuje swojego Chromebooka dla graczy jest naprawdę intrygujący. Odliczamy bowiem do 18 stycznia przyszłego roku, kiedy to usługa Google przestanie być dostępna, a w jej miejsce na polskim rynku wcale nie pojawia się Amazon Luna czy streaming w przeglądarce w ramach PlayStation Plus Premium. Do dyspozycji polskich graczy zostają więc NVIDIA GeForce NOW oraz xCloud od Microsoftu.

Acer Chromebook 516 GE - specyfikacja Chromebooka dla graczy

A czym ma odznaczać się nowy Acer Chromebook 516 GE? To sprzęt, który już na zewnątrz niejako zdradza, dlaczego powstał. Dość szybko można go skategoryzować jako laptop dla graczy ze względu na sposób wykończenia i podświetlaną klawiaturą ze wsparciem RGB (7 kolorów do wyboru lub 4-strefowy tryb). Ponadto wyposażono go w ekran IPS o rozdzielczości 2560 na 1600 pikseli z odświeżaniem 120 Hz i przekątną 16 cali. Obsługuje w 100% gamę sRGB, a wewnątrz maszyny zmieszczono procesor Intel i7 12. generacji w parze z 16 GB pamięci RAM i dyskiem SSD PCIe NVMe z 256 GB.

Wbudowano także wspierające technologię DTS głośniki (dwa skierowane do góry i dwa do dołu), złącze Ethernet 2,5G Gigabit, Wi-Fi 6E, podwójne porty USB typu C, USB typu A oraz HDMi, a także Bluetooth 5.2. Bateria ma wytrzymać do 9 godzin ciągłej pracy, a umiejscowiona nad ekranem kamerka oferuje rozdzielczość Full HD.

Cena i data premiery Acer Chromebook 516 GE

Całość wyceniono na 999 euro, więc w Polsce cena sprzętu wyniesie około 4870 złotych. Wraz z Chromebookiem dostaniemy kod na 3-miesięczny bezpłatny dostęp do NVIDIA GeForce NOW oraz Amazon Luna. W jaki sposób polscy gracze mają aktywować ten drugi? Być może w grudniu, kiedy to laptop trafi do sprzedaży, Luna będzie już u nas dostępna, co byłoby miłą niespodzianką. Czy Acer wie coś więcej, ale firmy nie chcą się jeszcze dzielić tymi informacjami?

Chromebooki to bardzo specyficzne komputery, ponieważ wystarczyłyby większości użytkowników do codziennej pracy i relaksu, ale są wciąż pomijane przez konsumentów. Dzieje się tak z trzech powodów: braku wiedzy na temat urządzeń, dość wysokich cen i braku oficjalnej sprzedaży wielu modeli na terenie naszego kraju. Sytuacja zmienia się, ale dość powoli i bez odpowiedniej kampanii mało kto się Chromebookami (powtórnie) zainteresuje.

Dla kogo jest Acer Chromebook 516 GE?

Sam Acer Chromebook 516 GE to bardzo ciekawy twór, ale jego cena może odstraszyć nawet największych fanów komputerów z Chrome OS. To urządzenie skierowane do bardzo konkretnej i raczej wąskiej grupy odbiorców, lecz biorąc wszystko pod uwagę może w praktyce wypaść lepiej niż sądzimy. Na papierze przeszkadza mi tylko 16-calowy panel z dość niską rozdzielczością 1920 na 1080 pikseli, ale być może na żywo wygląda lepiej, niż jako punkt w specyfikacji.