Na początku zaznaczę, iż FydeOS to dzieło chińskich developerów, ale już przy uruchamianiu systemu w wersji LiveUSB czy instalacji na dysku możemy zdecydować czy wybieramy synchronizację danych przez serwery Google czy FydeOS. Poza tym to otwarty projekt, możecie go podejrzeć na GitHub.

Środowisko testowe to Sufrace Pro 4. Zainstalowałem obraz systemu FydeOS na pendrive, co ważne to szybkie urządzenie (Samsung USB 3.1 Flash Drive FIT Plus), więc moje wrażenia z korzystania z FydeOS mogą być inne niż w przypadku instalacji na zwykłym kluczu USB.

A te są jak najbardziej pozytywne. Przede wszystkim sam system FydeOS (Chromium OS) działa błyskawicznie. Mam tu na myśli uruchamianie programów czy przeglądarki i korzystanie z niej (płynne otwieranie stron, przewijanie, odświeżanie itp.), nawet z kilkunastoma otwartymi zakładkami.

Dla przykładu podam jak to wygląda w przypadku przeglądarki Chrome na Windows 11 na tym sprzęcie. Zwykle korzystam z trzech przypiętych zakładek na stałe i co jakiś czas Chrome je usypia i gdy wracam do nich po jakimś czasie są one automatycznie odświeżane, co potrafi być irytujące. W FydeOS to się nie wydarza, zasoby są na tyle wystarczające, że żadna zakładka nie jest usypiana (wiem, że w przeglądarce Chrome można ręcznie wyłączyć to usypianie, ale nie o to tu chodzi).

Uruchamianie systemu FydeOS trwa dosłownie kilka sekund od zera, a wybudzanie po zamknięciu klapy błyskawicznie - dosłownie. Tak więc, jeśli zainstalujecie FydeOS na fizycznym dysku (zwłaszcza SSD) na Waszym laptopie na porównywalnym sprzęcie (od i3 wzwyż) myślę, że nie będziecie narzekać na ten aspekt.



Jaką wersję FydeOS wybrać? Twórcy systemu zdecydowali się na udostępnienie trzech opcji. Dla komputerów z Intelem od i3 wzwyż oraz z procesorami AMD - to wersja darmowa - pobierzecie je pod tym adresem.



Druga opcja to instalacja na wirtualnej maszynie, a trzecia już płatna (po 90 dniach) dedykowana dla konkretnych urządzeń - głównie Surface od Microsoft. Czym różnią się od bezpłatnej? W zasadzie tylko obsługą gestów i dotyku na ekranie.



Aktywacja Androida i Google Play

W bezpłatnej wersji możecie aktywować bez problemu Androida i Google Play (konfiguracja odbywa się poprzez jeden klik we wbudowanych aplikacjach Android i Open GApps).



Aplikacje uruchamiają się i działają równie szybko, co te wbudowane w FydeOS (Chromium OS). Problem nieznacznego spowolnienia pojawia się, gdy chcemy aktywować i korzystać z aplikacji dedykowanych na Linux - zaznaczamy jednak ponownie, że mowa o moich wrażeniach z korzystania z obrazu systemu na pendrive.

Aktywacja Linux