Najbardziej zielony Chromebook ze wszystkich. Nowy model Vero od Acera

Acer posiada już w swojej ofercie od ponad roku model Apsire Vero, który zapoczątkował serię urządzeń zaprojektowanych i wyprodukowanych z myślą o środowisku. Niedawno testowaliśmy jego nowszy wariant z nowym układem Intela, a teraz Acer zapowiada premierę nowego Chromebooka, który rozszerzy linię zielonych produktów. Przyglądając się tym działaniom nie sposób nie zadawać sobie pytania, czy i jak długo będziemy czekać na gamingowego Predatora z serii Vero?

Acer Chromebook Vero 514 - ekologiczny laptop z ChromeOS

Acer Chromebook Vero 514 (a dokładnie model CBV514-1H/T) charakteryzuje się łatwą w modernizacji, naprawie, demontażu i recyklingu obudowie. Celem było stworzenie urządzenia, które będzie nie tylko gotowe do ponownego przetworzenia albo przygotowane z odpowiednich materiałów, ale także w trakcie użytkowania jego wpływ na środowisko był jak najmniejszy. Wykorzystuje on materiały pochodzące z recyklingu w większości obszarów produktu - w tym 30% plastiku z recyklingu (PCR) w obudowie i 50% plastiku PCR w nakładkach na klawisze oraz 100% plastiku pochodzącego z oceanów na powierzchni touchpada i 90% opakowania z papieru pochodzącego z recyklingu. - czytamy w opisie Chromebooka Acera.

Specyfikacja Acer Chromebook Vero 514

Jak wypada specyfikacja komputera? W środku znalazł się procesor Intel Core i7 12. generacji z grafiką grafikę Intel Iris Xe. Ekran o przekątnej 14-cali oferuje rozdzielczość Full HD 1920 na 1080 pikseli, jasność maksymalną 300 nitów i 100% pokrycie gamy kolorów sRGB. Wyświetlacz chroniony jest hartowane szkło Corning Gorilla Glass. Pamięć RAM możę wynosić do 16 GB, a wbudowana przestrzeń na dane do 512 GB na dysku SSD. Z portów znalazły się tu HDMI 2.0 oraz dwa USB typu C. Klawiatura jest naturalnie podświetlona, a ekran dotykowy. Cały Chromebook Ver 514 waży ok. 1,4 kg, a wbudowany akumulator ma pozwolić na pracę do 10 godzin bez ładowania. Miłym dodatkiem jest czytnik odcisku palca zapewniający komfort i bezpieczeństwo w trakcie logowania. Sprzęt wyceniono na 599 euro, więc około 2870 zł. Do sprzedaży trafi w listopadzie.