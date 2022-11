Chrome: szybkie przełączanie się między wynikami wyszukiwania już dostępne

Google Chrome była, jest i prawdopodobnie przez najbliższe lata będzie najważniejszą przeglądarką internetową przez kolejne lata. Zresztą dla wielu to przeglądarka tak bogata w funkcje, dodatki oraz instalowane aplikacje, że nie potrzebują niczego więcej na swoich komputerach. Google nie powiedziało jednak ostatniego słowa i regularnie serwuje aktualizacje przynoszące kolejne funkcje. Dzisiejszą ważną nowością jest specjalny panel, który w mig pozwoli przełączać się między wynikami wyszukiwania. Ale są też zapowiedzi kolejnych funkcji.

Ekspresowe przełączanie się między wynikami wyszukiwania bez konieczności cofania się do poprzedniej strony

Nowa wersja Google Chrome przynosi specjalny panel, który aktywować można w prawej stronie paska adresu, na którym mimo tego że zdecydowaliśmy się odwiedzić jeden z wyników wyszukiwania - możemy szybko podejrzeć kolejne i jednym kliknięciem przenieść się do kolejnych pozycji. Praktyczne zwłaszcza dla tych, którzy nie mają wyrobionego nawyku hurtowego otwierania kilku znalezisk w kolejnych kartach przeglądarki, a chcieliby z różnych powodów przeskoczyć do dalszych wyników — albo najzwyczajniej w świecie je porównać. To funkcja którą już teraz powinniście spotkać w swoich przeglądarkach, ale Google prezentuje jeszcze jedną intryjącą nowość. Śledzenie ceny produktu!

Nie mam pojęcia czy będzie ono dostępne także w Polsce, ale Chrome niebawem ma zaoferować porównywanie cen przedmiotów w pakiecie popularnych sklepów. Jak to będzie działało w praktyce? Będąc na stronie produktu otrzymacie powiadomienie, w którym możecie aktywować śledzenie ceny. I kiedy jego cena spadnie w jednym ze wspieranych przez usługę sklepów - otrzymamy wiadomość e-mail. Brzmi fantastycznie, ale jak wypadnie w praktyce - okaże się za jakiś czas. Mam nadzieję, że z czasem nowość ta będzie wspierana również przez rodzime sklepy. Bez wątpienia byłoby to wygodne i fajne ułatwienie. Platformy specjalizujące się w takich usługach mogą zacząć się bać...

Źródło