Historia problemu, który wiąże się z luką o nazwie CVE-2022-3075 sięga kilka dni wstecz. Została zgłoszona 30 sierpnia, a 2 września Google informowało o niej w swoim wpisie na blogu. Wtedy też udostępniono stabilną wersję Chrome'a oznaczoną numerkiem 105.0.5195.102, która skupiała się właśnie na tym security fixie.

Zaktualizuj Google Chrome. Luka CVE-2022-3075

Sprawa miała wysoki priorytet, a Google w następujący sposób opisało poprawkę: "High CVE-2022-3075: Insufficient data validation in Mojo. Reported by Anonymous on 2022-08-30". Poza tym nie udzielono więcej informacji o problemie. Celem działań Google jest oczywiście ograniczenie pola do działania dla hakerów, którzy mogliby wykorzystać lukę np. do przechwytywania wrażliwych danych.

Aby upewnić się, że posiadacie najnowszą wersję Chrome'a kliknijcie na przycisk menu w prawym górnym rogu (trzy kropki), po czym udajcie się do sekcji Pomoc i wybierzcie Google Chrome - informacje. Na nowo otwartej karcie uzyskacie informację, czy Chrome jest zaktualizowany do najnowszej wersji, a jeśli nie, to przeglądarka pobierze wymagane uaktualnienie. Wtedy wymagane jest ponowne uruchomienie przeglądarki, by zainstalować najnowszą wersję. Google udostępniło aktualizację dla Chrome do wersji 105 30 sierpnia, ale najwyraźniej nie była to wystarczająca poprawka, by zapewnić użytkownikom bezpieczeństwo.