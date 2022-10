Google Chrome "najmniej bezpieczną" przeglądarką w 2022. Która wypada najlepiej?

Przeglądarka to dla wielu ludzi główne okno na internetowy świat. Dzięki coraz bardziej zaawansowanym aplikacjom webowym, nowym technologiom i wtyczkom — dają one ogrom możliwości bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania. Ale ogrom możliwości to także często... ogrom potencjalnych zagrożeń czyhających na ich użytkowników. Rozmaici specjaliści do spraw bezpieczeństwa regularnie przyglądają się ich bezpieczeństwu. Wczoraj Atlas VPN opublikował najświeższy raport w którym podzielono się swoimi znaleziskami dotyczącymi najświeższych zagrożeń w przeglądarkach w 2022. I, niestety, bazując na danych gromadzonych między 1 stycznia a 5 października przez VulDB — to najpopularniejsza przeglądarka na świecie ma także być też tą... najmniej bezpieczną.

Bazując na tych danych — Google Chrome miało mieć 303 luk. Na drugim miejscu znalazł się Firefox ze 117. Następnie jest Microsoft Edge (103), Safari (26) oraz Opera (0). Dlatego jeżeli zastanawiacie się czy warto aktualizować przeglądarki by mieć wszystkie poprawki bezpieczeństwa - to tak, zawsze warto. Tak samo zresztą jak całe systemy. Od lat trwa zabawa w kotka i myszkę między twórcami oprogramowania, a tymi, którzy szukają dziur za pośrednictwem których mogą dorwać się do rozmaitych, nierzadko wrażliwych, danych użytkowników. Pytanie też ile w tym wszystkim odpowiedzialności silnika Chromium, który jest sercem trzech zarówno Chrome, Edge jak i Opery. Z tego zestawienia wynika, jakoby było to bez znaczenia - ale... może to po prostu kwestia tego, że całość jest tak dopracowana, że jednak inne czynniki mają tu więcej znaczenia?

Liczby te oparte są na danych dostarczonych przez bazę podatności VulDB. Artykuł zawiera przegląd podatności zgłoszonych do bazy od 1 stycznia 2022 roku do 5 października 2022 roku.

Można też poddać w wątpliwość to, w jaki sposób przedstawione są powyższe dane. Bo z jednej strony - owszem, Google ma najwięcej potencjalnych zagrożeń, ale... może to po prostu kwestia tego, że jest najpopularniejszą z przeglądarek na rynku — i wszyscy przyglądają się jej bacznie. Dyskusyjna jest też kwestia transparentności zgłaszania i informowania o słabych punktach (o Google wiemy prawdopodobnie wszystko, o Apple... tyle co nic?). Wiele z tych firm ma swoje programy dla łowców nagród, dzięki czemu co nieco o nich wiadomo. Teraz pojawia się też pytanie, czy te potencjalne zagrożenia... faktycznie mogły wyrządzić krzywdę, w zetknięciu z całym środowiskiem i dodatkowymi warstwami zabezpieczeń stworzonymi przez twórców przeglądarek.

Źródło: Google

Sam do tych rewelacyjnych wyników podchodziłbym z dystansem - no i przede wszystkim wziął także pod uwagę aspekty związane z wykorzystywanymi technologiami i możliwościami. Bo z całą moją sympatią do Safari — trzeba by być ślepcem by nie widzieć, że w praktyce Chrome jest znacznie potężniejszy. O bazie dodatków nawet nie wspominając.

