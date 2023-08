Google Chrome ze świetną nowością! Czekali na nią wszyscy, ale nie każdy skorzysta

Kiedy Safari kilka lat temu zaoferowało pasek adresu w dolnej części ekranu, użytkownicy jednoznacznie okrzyknęli to rewolucyjną zmianą. I przyjęli ją z otwartymi ramionami. Od samego początku jednak pojawiało się pytanie: co z resztą przeglądarek? Czy Google Chrome i spółka zdecydują się skorzystać z analogicznych rozwiązań? Mijały długie miesiące i nic się w temacie nie zmieniało... aż do teraz. Kiedy to w wersji testowej aplikacji Google Chrome nareszcie otrzymują wybór. I sami wkrótce będą mogli zadecydować gdzie chcą mieć pasek adresu: na górze (jak dotychczas), czy może na dole?

Zero przymusu, tylko wybór. Google Chrome pozwoli użytkownikom zadecydować

Tym razem bez przymusu i konieczności zamiany miejsc, a... opcjonalnie. W ustawieniach użytkownicy znajdą nową opcję, która pozwoli im bowiem samodzielnie wybrać gdzie chcieliby mieć pasek adresu: bez zmian, czy w nowej, wygodniejszej, formie — na dole? Na tę chwilę opcja jest dostępna wyłącznie w wersji testowej i skorzystać z niej mogą wyłącznie użytkownicy urządzeń Apple zapisani do programu testowego produktów Google i korzystający z wersji przeglądarki pobranej za pośrednictwem platformy TestFlight. Ta dostępna jest zarówno na iPhone'ach jak i iPadach — ale nawet w wersji testowej standardowo nie jest ona jeszcze dostępna bezpośrednio w ustawieniach. Wywołać ją należy za pośrednictwem flagi — kiedy więc już wklepiecie nieśmiertelne polecenie "chrome://flags", dalej pozostaje wam wyszukać "bottom-omnibox-steady-state". Po jej aktywacji niezbędne będzie ponowne uruchomienie przeglądarki celem uruchomienia zmian, a później już nie pozostaje wam nic innego, jak aktywować nową opcję w menu.

Kiedy pasek adresu w Chrome na dole dostępny będzie dla każdego?

Na ten moment trudno określić kiedy nowa opcja trafi do stabilnej wersji Google Chrome na urządzeniach z iOS oraz iPadOS na pokładzie. Google znane jest z tego, że ich aktualizacje potrafią się przeciągać w czasie, bo lubią każdą nowość dopracować tak bardzo, jak tylko to możliwe. Można jednak spokojnie założyć, że nie zajmie im to dłużej, niż najbliższych kilka miesięcy. I to jest doskonała wiadomość, bo kiedy ktoś już przywyknie do dolnego paska wpisywania adresu i wyszukiwania — trudno jest powrócić do starego schematu.

Na ten moment jednak jeszcze nic nie wiadomo o potencjalnych planach udostępnienia analogicznych opcji na Androidzie. Można jednak mieć nadzieję, że kiedy funkcja ta zostanie już sprawdzona i przetestowana na jednej platformie, jej migracja na drugą nie zajmie specjalnie długo.

