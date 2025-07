Chrome na iPhonie z funkcją, z której będziesz chciał korzystać

To, że korzystamy w pracy z przeglądarki internetowej nie jest żadną nowością. W końcu bez dostępu do internetu wielu spraw zwyczajnie nie da się załatwić. Jednak oddzielenie pracy od czasu prywatnego nie jest wcale takie łatwe – w szczególności jeśli do spraw służbowych wykorzystujemy swój własny sprzęt. Wiele firm wprowadza dodatkowe ograniczenia, które mają zagwarantować m.in. bezpieczeństwo danych i sprawić, że „sprawy służbowe” nie będą udostępniane poza kontrolowanym środowiskiem, co może wykorzystać np. konkurencja. Google od dawna oferuje firmom i korporacjom zaawansowane narzędzia przystosowane właśnie do pracy w takich środowiskach, a teraz udostępnia funkcje, które z łatwością pomogą pracownikom korzystać z aplikacji zarówno w pracy, jak i poza nią – bez konieczności zmieniania urządzenia.

Źródło: Depositphotos

Google zapowiedziało właśnie wprowadzenie do Chrome na iOS możliwości swobodnego przełączania się między profilem prywatnym a służbowym, bez konieczności wylogowywania się i ponownego logowania. Dzięki temu użytkownicy mogą zachować porządek przeglądarki, a firmy zyskują pewność, że ich informacje służbowe są lepiej chronione. Przeglądane strony, historia i sesje przeglądania są odseparowane w zależności od konta, z którego aktualnie korzysta pracownik.

Google usprawnia Chrome na iOS. Funkcja, z której skorzystasz w pracy

Nowa wersja Chrome Enterprise to także dodatkowe narzędzia dla administratorów IT i działów bezpieczeństwa w firmach. Jedną ze zmian jest rozszerzenie możliwości ochrony zasobów – Google umożliwia teraz wdrożenie polityk dostępu opartych na kontekście użytkowania również na urządzeniach z iOS. Oznacza to, że np. linki do firmowych zasobów otwierane z Gmaila będą mogły być dostępne wyłącznie z poziomu konta służbowego w przeglądarce, co zwiększa kontrolę nad tym, kto i kiedy ma dostęp do poufnych danych. Chrome na iOS umożliwi też przekazywanie kluczowych informacji o zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem dla narzędzi administracyjnych Google, takich jak Admin Console, a także dla zewnętrznych systemów SIEM. Ułatwia to firmom podejmowanie działań w przypadku wykrycia potencjalnie niebezpiecznej aktywności oraz pozwala lepiej monitorować zachowania użytkowników w ramach polityki bezpieczeństwa.

Jednak Google, jak to Google, musi wprowadzić pewne ograniczenia. A te dotyczą przede wszystkim tego, kto może skorzystać z funkcji przełączania między służbowym, a prywatnym kontem Google w przeglądarce Chrome. By w ogóle była taka możliwość konieczne jest korzystanie z Chrome Enterprise – czyli korporacyjnej wersji przeglądarki ułatwiającej zarządzanie tym, co pracownik może przeglądać np. w biurze, gdy jest zalogowany swoim kontem służbowym.

Przełączanie między kontami przyda się więc przede wszystkim tym, którzy w miejscu pracy korzystają ze swoich urządzeń prywatnych – a według Google coraz więcej firm działa w trybie BYOD (Bring Your Own Device – przynieś własne urządzenie), gdzie pracownicy nie korzystają ze sprzętu dostarczanego przez pracodawcę i wybierają swój własny. Dlatego też ważne jest odpowiednie zarządzanie kontami i tym, co robimy na urządzeniu w godzinach pracy i poza nią. Z tego rozwiązania już można korzystać na komputerach PC, Mac i Linux – dzięki prostemu przełączaniu profili oraz na urządzeniach z Androidem, gdzie można korzystać z dwóch kont użytkownika i przełączać się między nimi w dowolnym momencie.