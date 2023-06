Tych funkcji brakowało w Chrome na iOS. Wkrótce będą dostępne

Jeśli korzystacie z Chrome na iOS i macie doświadczenie z przeglądarką w wersji na Androida, to zapewne wiecie, że posiadacze iPhone'a mają nieco inne doświadczenie. A to za sprawą jednej istotnej rzeczy - Chrome na Androidzie działa na swoim własnym silniku, ten na iOS polegać musi na WebKit - silniku dostarczanym przez Apple. A ten niestety nakłada na zewnętrznych deweloperów dodatkowe ograniczenia. Nie przeszkadza to jednak programistom z Google wprowadzać do przeglądarki na iOS i iPadOS funkcji, z których mogą korzystać już posiadacze smartfonów z konkurencyjnym systemem. Firma zapowiedziała, że w najbliższych tygodniach użytkownicy otrzymają ciekawe rozwiązania ułatwiające wyszukiwanie i pracę z informacjami znalezionymi w Sieci.

Chrome na iOS. Nowości w przeglądarce

Korzystacie z aplikacji Google na iOS - a konkretnie z funkcji Obiektyw (Lens)? Dzięki niej w łatwy sposób możemy, z pomocą aparatu, wyszukiwać informacji na temat tego, co nas otacza. Do tej pory Obiektyw na urządzeniach mobilnych Apple nie był dostępny z poziomu przeglądarki, tak jak to ma miejsce na Androidzie. To zmieni się niebawem. Na pasku wyszukiwania w Chrome pojawi się znajoma ikona uruchamiająca aparat i pozwalająca na robienie zdjęć lub wyszukiwanie na żywo.

Jednak dodanie Obiektywu do Chrome na iOS, to dopiero początek. Google informuje o rozszerzeniu możliwości wbudowanego tłumacza, który w niedalekiej przyszłości pozwoli m.in. na tłumaczenie tylko wybranych fragmentów stron internetowych. Wystarczy zaznaczyć tekst, wybrać odpowiednią funkcję z menu podręcznego i gotowe - na dole ekranu wysunie się okno z tłumaczeniem.

Widząc adres w Chrome na iOS, nie trzeba już przełączać aplikacji, aby wyszukać go na mapie. Chrome wykorzystuje teraz sztuczną inteligencję do wykrywania adresów na stronach internetowych, a po naciśnięciu i przytrzymaniu wykrytego adresu pojawi się opcja wyświetlenia go na mini Mapach Google bezpośrednio w Chrome.

Z niektórych nowych funkcji można korzystać już teraz. Użytkownicy Chrome na iOS mogą teraz tworzyć wydarzenia z Kalendarza Google bezpośrednio w przeglądarce Chrome, bez konieczności przełączania aplikacji lub ręcznego kopiowania informacji. Wystarczy nacisnąć i przytrzymać wykrytą datę, a następnie wybrać opcję dodania jej do Kalendarza Google. Chrome automatycznie utworzy i wypełni wydarzenie kalendarza ważnymi szczegółami, takimi jak godzina, lokalizacja i opis.

Chrome na iOS z ciekawymi funkcjami. Jaka przyszłość czeka przeglądarkę?

A co w przyszłości? Tegoroczne WWDC miało przynieść rewolucję w iOS związaną z obowiązkami, jakie na producentów tego typu oprogramowania nakładają przepisy Unii Europejskiej - a konkretnie akt o rynkach cyfrowych. iOS 17 miał umożliwić zewnętrznym przeglądarkom na korzystanie z własnych silników, eliminując obecne wymaganie korzystania z silnika WebKit, który jest obecnie stosowany w przeglądarkach takich jak Chrome czy Firefox na urządzeniach iOS - zgodnie z zasadami Apple. Przepisy unijne zabraniają tego praktyk, gdzie producenci sprzętu narzucają deweloperom konieczność korzystania wyłącznie z dostarczanych przez firmę rozwiązań.

Ten ruch miał otworzyć drogę do dodatkowych funkcjonalności zewnętrznych przeglądarek, które nie są dostępne na iOS ze względu na pewne ograniczenia WebKit. Niestety wraz z prezentacją nowego systemu zabrakło jakiejkolwiek informacji, by Apple zmieniło podejście do zewnętrznych przeglądarek. Niewykluczone jednak, że zmieni się to wraz z którąś kolejną wersją - przypominam, że iOS 17 znajduje się obecnie w fazie testów beta. Pełna wersja systemu udostępniona zostanie we wrześniu, wraz z premierą iPhone'ów 15.