Google Chrome nabrał kolorów. Ważna aktualizacja największej przeglądarki

Więc chodź, pomaluj mój Google Chrome, na żółto i na niebiesko…

Google Chrome, pomimo ogromnej popularności i kolosalnej liczbie użytkowników, uchodził za dość szarą i smutną przeglądarkę. Chociaż mogliśmy ustawić jakiś motyw Chrome’a przypisany do naszego konta, to cały proces zdecydowanie nie był szczególnie intuicyjny i, tak czy siak, nie robił wizualnego wrażenia. Gigant z Mountain View postanowił nieco to zmienić w najnowszej aktualizacji.

Źródło: Google

Niby pierdoła, ale bez dwóch zdań dla wielu okaże się doskonałym dodatkiem. Od teraz w prawym dolnym rogu strony witającej nas po włączeniu przeglądarki na komputerze widnieje ikona ołówka (w niektórych wersjach jest to szerokie okno z dodatkowym napisem „Customize Chrome”). Po kliknięciu mamy wszystkie opcje personalizacji na wyciągnięcie ręki.

Każdy może mieć innego Chrome’a

Opcje customizacji dzielą się na trzy kategorie: Tło, Skróty oraz Kolor i motyw. W pierwszej z nich możemy wybrać „tapetę” strony startowej — zdecydować się na klasyczny układ Google Chrome, wybrać którąś z dostępnych grafik lub przesłać dowolne zdjęcie z naszego urządzenia. W zakładce Skróty jesteśmy w stanie zmodyfikować odnośniki, które wyświetlają się pod oknem wyszukiwania. Możemy zdecydować się na własne skróty lub najczęściej odwiedzane przez nas strony. Jeśli uznamy to za zbędny dodatek, w każdej chwili możemy to wszystko ukryć.

W zakładce Kolor i motyw możemy wybrać — jak sama nazwa wskazuje — motywy naszej przeglądarki, wliczając w to kolor paska z zakładkami i oknem wyszukiwania. Jest sporo dostępnych gotowych kombinacji, ale również możemy wybrać kombinacje kolorów sami, wybierając ją z palety kolorów. Każdy więc znajdzie coś dla siebie i będzie mógł przystroić Chrome’a według własnych preferencji.

Źródło: Google