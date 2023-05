Zespół odpowiedzialny za rozwój silnika Chromium zapowiada, że od wersji 117 z paska adresu zniknie słynna kłódka. Według badań, tylko 11% użytkowników przeglądarki wie co ona oznacza, więc zostanie zastąpiona nową ikonką. Zmiany wejdą w życie w przeglądarce Chrome we wrześniu tego roku.

Po co jest ta kłódka w adresie?

Kłódka w pasku adresu oznaczająca, że połączenie ze stroną jest szyfrowane przy pomocy protokoły HTTPS obecna jest z nami od lat 90-tych poprzedniego wieku. W pierwszych latach była raczej rzadkością, z bezpiecznego, szyfrowanego połączenia korzystały zazwyczaj tylko instytucje finansowe, które musiały zagwarantować nam bezpieczeństwo przesyłanych danych. Jeszcze w 2013 roku, czyli ledwie 10 lat temu, zaledwie 14% z miliona najpopularniejszych stron internetowych na świecie korzystało z protokołu HTTPS. Większość zwykłych witryn nie implementowała tego rozwiązania bo certyfikaty zazwyczaj były płatne.

Przez ostatnie 10 lat jednak sporo się zmieniło, obecnie certyfikat szyfrujący dla witryny internetowej można uzyskać za darmo, a Google w pewnym momencie zagroził, że będzie obniżał w wyszukiwarce rating stronom, które z HTTPS nie korzystają. W rezultacie obecnie 95% witryn internetowych szyfruje swój ruch, co oznacza, że praktycznie na każdej stronie rzeczona kłódka w pasku adresu jest i większość z nas nawet nie zwraca na nią uwagi. Według innego badania przeprowadzonego przez Google w 2021 roku, o tym co dokładnie oznacza ikona kłódki wie tylko 11% użytkowników. Większość zakłada, że skoro strona jest zgodna z HTTPS to jest też godna zaufania, a to niestety błąd. Dzisiaj nie ma problemu, aby z HTTPS korzystali również przestępcy, a dobrze przygotowana strona phishingowa z pewnością będzie miała swój certyfikat.

Dzisiaj niemal każda witryna korzysta z HTTPS

Tune zastąpi kłódkę w adresie

Obecnie pod ikoną kłódki w Google Chrome i większości przeglądarek opartych na silniku Chromium (Edge, Opera) znajdziemy już nie tylko informacje na temat certyfikatu, ale również szereg innych ustawień dotyczących witryny. Mam tam między innymi ustawienia dotyczące przekazywania naszej lokalizacji, dostępu do mikrofonu/kamery czy wreszcie śledzenia naszych "ciasteczek". Dlatego biorąc pod uwagę fakt, że kłódka wprowadza mylne wrażenie bezpieczeństwa, a jej użyteczność znacząco się zmieniła, zastąpi ją nowa ikonka. Od silnika Chromium 117, który zadebiutuje we wrześniu tego roku, kłódka zostanie zastąpiona przez nową, bardziej neutralną ikonkę - tune.

Funkcjonalność się nie zmieni, nadal klikając na ten przycisk uzyskamy dostęp do ustawień specyficznych dla danej witryny i będziemy mogli sprawdzić jej certyfikat. Zmieni się za to wygląd, który teraz bardziej ma przypominać klikalne menu, coś na kształt ikonky "hamburgera", przez co powinien częściej zachęcać użytkowników do kliknięcia i sprawdzenia ustawień. Nie będzie też jednoznacznie oznaczał, że strona jest szyfrowana i przez to bezpieczna. Chrome nadal oczywiście będzie informował użytkownika, jeśli strona nie obsługuje protokołu HTTPS i będzie przed tym ostrzegał. Chodzi jednak bardziej oto aby zniwelować zjawisko pozornego bezpieczeństwa jakie dawała wspomniana "kłódka".

Zmiana będzie dotyczyła wszystkich platform, nowa ikonka pojawi się w Chrome zarówno na systemach Windows jak i Android. W przypadku iOS/iPad OS ikonka kłódki nie była do tej pory klikalna, więc na tych systemach zniknie całkowicie z paska adresu w Chrome. Można też oczekiwać, że podobne zmiany wprowadzą pozostałe przeglądarki korzystające z silnika Chromium (Microsoft Edge, Opera itd.), które w sumie stanowią około 80% całego rynku. Wygląda więc na to, że pod koniec roku, słynna kłódka po 30 latach odejdzie do lamusa.