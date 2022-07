Reggy - rozszerzenie Chrome (i nie tylko) dla maniaków prywatności

Prywatność to niesamowicie ważna kwestia. Kiedyś podchodziłem do tego na zasadzie: "ja nie mam nic do ukrycia", ale w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać nad tematem głębiej i nie zawsze chcę płacić komuś własnymi danymi. Dobrze jest móc spreparować sobie anonimowe dane: oddzielone od tego, co dotyczy nas bezpośrednio. Ułatwieniem jest tutaj Reggy, który generuje nam nową, anonimową tożsamość. O ile korzystamy z innego profilu przeglądarki, a nawet innej przeglądarki - jesteśmy całkiem bezpieczni.

Apple ma coś takiego u siebie - możesz stworzyć sobie konto na anonimowe dane i nie przejmować się niczym - dostaniesz nawet maila aktywacyjnego, odpowiesz na niego i wszystko będzie działać tak, jak trzeba. Tyle, że Apple to jedno, a Reggy to drugie. I tutaj właśnie objawia się różnica między natywnym rozwiązaniem od sadowników, a rozszerzeniem korzystającym z m. in. Mailinatora, a zatem miejsca, w którym możesz szybko założyć całkiem anonimowego maila i przetestować pewne procesy (np. 2FA, resetowanie haseł). Ciekawe rozwiązanie, fajnie wykorzystane - to się ceni.

Reggy jest rozszerzeniem, które generuje dla Ciebie całkowicie anonimową tożsamość: z uwzględnieniem wielu ciekawych danych. Znajdą się takie rzeczy, jak kraj zamieszkania, stan, miejscowość (zgodna ze stanem!), miejsce pracy, strona internetowa, telefon komórkowy. Wszędzie tam, gdzie dochodzi do szybkiej weryfikacji przez telefon, ten myk nie przejdzie i najlepiej zedytować numer telefonu przed przesłaniem formularza dalej. Potem zwyczajnie będzie problem z tym, aby tych danych użyć.

Rozszerzenie ma również automatyczną opcję wypełniania wszystkich formularzy. To niezwykle przydatna możliwość - jednak przydatna głównie tam, gdzie mamy do czynienia ze stroną nastawioną na anglojęzycznych użytkowników. Automat średnio rozpoznaje takie pola formularzy jak "imię", "nazwisko" - jak mi się wydaje, jeżeli nie posiadają angielskich nazw odnoszących się do pasujących wyrazów. Uznajmy jednak, że wszędzie tam, gdzie korzystamy z angielskich formularzy - zadziała. Nie mogę być zły na to, że deweloper nie przewidział użycia języka polskiego. Może kiedyś, ale na razie nie teraz.

W sumie, na angielskich stronach nie zdarzyło mi się, żeby to automatyczne uzupełnianie nie działało. Poza tym, Reggy jest niesamowicie prosty w obsłudze - masz dosłownie cztery przyciski: z uzupełnianiem formularza, ze zmianą tożsamości, ze zmianą hasła i ze sprawdzaniem skrzynek. Ach! Możesz jeszcze skorzystać z takich dostawców usług poczty jak mailcatch, dispostable, maildrop, lompikachi i kilka innych. Wszystko jest proste, przejrzyste - takie jakie powinno być. Nie ma tutaj miejsca na rocket science. Maniacy prywatności będą bardziej, niż zadowoleni.

Ale możesz się zdziwić. Twórcy stron nie są tacy głupi i blokują niektóre domeny dla maili. Albo... wiadomości nie dochodzą

Próbowałem na kilku sprawach. Sprawdziłem OGame i tutaj nie działało większość skrzynek. Musiałem szukać tej, która "przejdzie". Unsplash z niewiadomego powodu się "wykrzaczył" i odmówił współpracy. Okej, przeżyję. Pixabay przyjął dane, ale na skrzynkę nie trafiło zupełnie nic. Udało mi się przejść cały proces w dwóch przypadkach na sześć. To całkiem słaby wynik - ale moja próba nie była odpowiednio szeroka i reprezentatywna. Cóż, pewnie w tym był szkopuł.

Anonimowy mail, dane to coś co warto mieć - ze względu na to, jak bardzo jesteśmy śledzeni w Internecie: i to nie tylko przez boty - warto mieć w zanadrzu coś, co chroni nasze prawdziwe informacje. Bo te są niesamowicie cenne - tym bardziej, że są one jedyne w swoim rodzaju, trudne do zmiany (niektóre niemożliwe) i mogą stanowić łakomy kąsek dla cyberprzestępców. Reggy nie działa do końca, ale to nie jest jego wina. To bardziej efekt wielu automatów, które w nieuprawniony sposób korzystały z wielu stron internetowych. Webmasterzy mają prawo chronić się przed takimi procederami.

Pobierz Reggy ze sklepu Chrome Web Store (działa na każdej przeglądarce Chromium, w tym Edge!)