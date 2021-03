Szybszy i lżejszy Chrome 89 na Androidzie, Windowsie i macOS. A co z iOS?

Chrome 89 to nie tylko możliwość podglądu strony przed otworzeniem jej na urządzeniach z Androidem. Google chwali się, że nowa wersja przeglądarki na prawie wszystkich platformach zyskała na szybkości i lepszym, w porównaniu z poprzednimi wersjami, działaniu. To nie pierwszy raz, gdy firma szczyci się lepszymi wynikami i osiągnięciami, ale być może to właśnie z Chrome 89 przeglądanie sieci będzie wygodniejsze.

Jak to wygląda w teorii? Google podaje, że udało im się zmniejszyć obciążenie procesów przeglądarki w wersji na Windows o 22%, renderowania o 8% i GPU o 3%. Szybkość reakcji Chrome na Windowsie na tym systemie wzrosła o ok. 8%. W uzyskaniu lepszych wyników pomogło wdrożenie PartitionAlloc. Nowy alokator pamięci pozytywnie wpływa na optymalizację zarządzania zasobami. Dotyczy to przede wszystkim pamięci RAM, co w ostateczności przekłada się na szybsze ładowanie stron. Do tej pory PartitionAlloc wykorzystywany był w samym silniku Chrome — Blink. Jednak wraz z premierą wersji 89 nowy alokator działa w obrębie całej przeglądarki (w wersji na Androida i Windows w wersji 64 bit).

Chrome 89. Aktualizacja przeglądarki na Android, Windows i macOS

Użytkownicy urządzeń z Androidem zaobserwują też znacznie szybsze włączanie się aplikacji Chrome — a to za sprawą tak zwanych Freeze-Dried Tabs. Chrome ma przechowywać w pamięci otwierane karty w formie przypominającej zrzuty ekranu z możliwością interakcji i przy uruchamianiu aplikacji je wyświetla ładując pełną treść w tle. Działanie Freeze-Dried Tabs przedstawione jest na poniższym wideo.

Na poprawę działania przeglądarki wpłynęło także lepsze zarządzanie kartami — tymi znajdującymi na wierzchu oraz działającymi w tle. Chrome 89 ma samodzielnie reagować na zachodzące zmiany i w razie konieczności zwalniać pamięć RAM (np. przy przewijaniu stron i zdjęć wysokiej rozdzielczości). Google wzięło się także za wersję przeglądarki na komputerach Mac. Nie da się ukryć, że Chrome na macOS pobiera sporo zasobów. A to, przy dłuższym przeglądaniu stron w kilku kartach, przekłada się na temperaturę komputera. Lepsze zarządzanie pamięcią kart działających w tle sprawia, że Chrome 89 na MacBookach ma być wygodniejszy — pytanie tylko czy będzie na tyle sprawny i oszczędny w zasobach by konkurować z Safari. Domyślna przeglądarka Apple nadal wydaje się być lepszym rozwiązaniem.

Chrome 89 na iOS. Co z aktualizacją przeglądarki?

Google milczy niestety w sprawie Chrome na iOS. Ostatnia aktualizacja przeglądarki na urządzenia mobilne Apple pojawiła się w App Store trzy miesiące temu. To wersja z numerem 87, więc użytkownicy tych urządzeń nie mają dostępu do rozwiązań oferowanych w Chrome 89. Niewykluczone jednak, że wraz z nową aktualizacją, która prędzej czy później się pojawi, przeglądanie sieci na iOS z Chrome będzie wygodniejsze.