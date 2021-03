Google na Androidzie pozwoli podejrzeć strony przed otworzeniem

Chrome, od lat lider jeżeli chodzi o przeglądarki mobilne. Nie oznacza to jednak, że firma spoczywa na laurach i pozwala sobie odebrać prowadzenie, pozwalając konkurencji wprowadzać lepsze od swoich funkcje. Wręcz przeciwnie – nie ma tygodnia byśmy nie słyszeli informacji o tym, że do Chrome’a trafiają jakieś ciekawe i przydatne nowości. Tym razem do wersji 89 trafia funkcja, która z pewnością ucieszy wielu użytkowników telefonów.

Chrome pozwoli podejrzeć stronę zanim się ją otworzy

Jeżeli przeglądacie strony, takie jak główne portale informacyjne, zapewne wielokrotnie mieliście chęć na szybko zapoznać się z nieco większą częścią artykułu ze otwierania całości, ponieważ to zajmuje czas (szczególnie w przypadku słabszych smartfonów). Dla takich osób Google przygotowało specjalną funkcję. Dzięki niej możliwe będzie „podejrzenie” strony przed jej otworzeniem. W ten sposób możliwe będzie przeczytanie tytułu, leadu i pierwszych kilku zdań, na podstawie których będziemy mogli zorientować się, czy chcemy np. dany artykuł zachować sobie do przeczytania na później.

Dla osób śledzących rozwój oprogramowania z Mountain View, wprowadzenie takiej funkcji nie jest żadnym zaskoczeniem. Google testowało ją już w wersjach Dev i Canary swojej przeglądarki już od 2018 r. Jeżeli funkcja się przyjmie i użytkownicy rzeczywiście będą z niej korzystać, być może niedługo zobaczymy ją także w innych przeglądarkach.

