Ulubieniec z hitu HBO teraz w serialu Netfliksa. Jest na co czekać!

Jeremy Strong, aktor znany z roli Kendalla Roya w głośnym serialu HBO "Sukcesja", wcieli się w łowcę nazistów w nowym serialu Netfliksa "Chłopcy z Brazylii" podał Deadline. Produkcja oparta jest na powieści Iry Levina o tym samym tytule, a za jej scenariusz i produkcję odpowiada Peter Morgan, twórca wielokrotnie nagradzanego serialu "The Crown".

Reklama

To pierwsza serialowa rola Stronga od czasu zakończenia "Sukcesji", gdzie jego kreacja znerwicowanego syna medialnego magnata przyniosła mu szerokie uznanie krytyków i szereg nagród, w tym Emmy i Złoty Glob dla najlepszego aktora w serialu dramatycznym. Talent Stronga mogliśmy podziwiać również w takich produkcjach jak "Big Short", "Wróg numer jeden" czy "Parkland". Obecnie aktor jest nominowany do Oscara za rolę Roya Cohna w filmie "The Apprentice" u boku Sebastiana Stana.

Chłopcy z Brazylli - gwiazda Sukcesji (HBO) w nowym serialu Netfliksa

W "Chłopcach z Brazylii" Strong wciela się w Yakowa Liebermanna, łowcę nazistów, który otrzymuje informację o tym, że doktor Josef Mengele, znany jako "Anioł Śmierci", ukrywa się w Brazylii. Lieberman wyrusza do Ameryki Południowej, aby odnaleźć zbrodniarza wojennego, ale odkrywa przerażający spisek. W filmowej adaptacji powieści z 1978 roku w rolę Liebermanna wcielił się Laurence Olivier, a partnerował mu Gregory Peck. Serial "Chłopcy z Brazylii" to kolejna produkcja Netfliksa zainspirowana literaturą. Platforma streamingowa coraz częściej sięga po znane i cenione powieści, adaptując je na potrzeby seriali. Wcześniej mogliśmy oglądać m.in. "Wiedźmina" na podstawie prozy Andrzeja Sapkowskiego czy "Gambit Królowej" oparty na powieści Waltera Tevisa.

Peter Morgan, to uznany scenarzysta i producent, znany z takich filmów jak "Królowa", "Frost/Nixon" czy "Rush". "The Crown", opowiadający o losach brytyjskiej rodziny królewskiej, zdobył 24 nagrody Emmy, w tym dla najlepszego serialu dramatycznego w 2021 roku.