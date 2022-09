USA-Chiny, będą kolejne sankcje. Ograniczenia mają dotyczyć producentów procesorów

Nie dalej jak wczoraj Bloomberg donosił o tym, że USA jeszcze raz będą się przyglądać sankcjom nałożonym na Huawei. Dość niejasno opisano to jako możliwość udostępniania technologii i oprogramowania, ale bez sprecyzowania o jakie dokładnie technologie chodzi. Pisał o tym Piotr Kurek.

Tymczasem dziś Reuters podał wiadomość o tym, że amerykańska administracja rozważa wprowadzenie kolejnych ograniczeń w handlu z Chinami, co nieco kłóci się z doniesieniami Bloomberga. Tym razem chodzi o zakaz dostarczania do Państwa Środka układów scalony wykonanych w litografii poniżej 14 nm i współpracujących ze sztuczną inteligencją oraz maszyn potrzebnych do ich produkcji.

Taką informację rząd USA rozesłał już do firm zajmujących się produkcją procesorów. M.in. do NVIDII, AMD i Intela. Warunkiem handlu z Chinami będzie uzyskanie specjalnego zezwolenia.

Ich przedstawiciele nie komentują na razie całej sprawy.

Kolejne w kolejce po uzyskanie zezwolenia na handel mają być inne firmy, np. Dell czy HP. Co prawda one procesorów nie produkują, ale wykorzystują je w swoich urządzeniach.

Z kolei chiński rząd od jakiegoś czasu rozważa wprowadzenie nakazu produkcji chipów w kraju. Będzie chciał również zmusić firmy do inwestowania w ten sektor.

Największymi producentami procesorów są Stany Zjednoczone, Korea Południowa i Tajwan. Cała sytuacja może doprowadzić do kolejnej eskalacji konfliktu pomiędzy tym ostatnim krajem, Chinami oraz USA.

