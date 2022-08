Intel się nie poddaje, Arc A750 jest na poziomie GeForce RTX 3060

Intel Arc A750 vs NVIDIA GeForce RTX 3060

Tajemnicą poliszynela jest, że fizycznie karty graficzne Intela są praktycznie gotowe do sprzedaży, ale problem jest z oprogramowaniem. Sterowniki pozostawiają podobno jeszcze sporo do życzenia, w szczególności w tytułach, które korzystają z DirectX 11. Pewnie dlatego w najnowszym wideo na kanale Intela pokazano wydajność modelu Arc A750 tylko w DirectX 12 i API Vulkan. Niestety prace nad oprogramowaniem mają to do siebie, że trudno ocenić jak długo jeszcze potrwają. Działa to niestety w każdej branży, wszyscy pamiętamy jak Volkswagen przez problemy z systemem inforozrywki w modelu ID.3 opóźnił jego dostawy o kilka miesięcy. Intel nie może sobie pozwolić na słabą premierę, dlatego cały czas nie zadeklarował dokładnej daty, kiedy nowe karty pojawią się w sklepach.

Nie przeszkadza to jednak firmie w budowaniu atmosfery i podsycaniu oczekiwań. Poniższe wideo z pewnością się do tej kategorii wpisuje, bo zaprezentowano tutaj wyniki w 48 popularnych grach wideo na tle GeForce RTX 3060. Tym razem Intel nie wybierał tylko kilku tytułów, które działają najlepiej na nowej karcie, dlatego na liście mamy między innymi Cyberpunk 2077, Microsoft Flight Simulator, Dying Light 2, Red Dead Redemption 2, Gears 5, Metro Exodus, Deathloop, Control, Dirt 5, Watch Dogs: Legion, Call of Duty Warzone, Hitman 3, Sniper Elite 5, F1 2021 czy wreszcie Resident Evil Village. We wszystkich tych grach, Arc A750 był średnio o 4-5% wydajniejszy niż karta NVIDIA ze średniej półki.

Dokładne wyniki znajdziecie na poniższych wykresach, zielony to oczywiście kolor NVIDIA GeForce RTX 3060, a niebiesko-fioletowy to Intel Arc A750. Różnice w poszczególnych tytułach faktycznie są tylko kosmetyczne i zapowiada się to bardzo obiecująco, ale jak zwykle kluczowa będzie cena. GeForce RTX 3060 oficjalnie wyceniony jest na 329 USD i w ostatnim czasie bardzo blisko mu tej sugerowanej ceny. Intel Arc A750 ma być plasowany w przedziale od 300 do 400 USD, czyli może być nieco droższy. Obawiam się, że kupno karty Intela w wyższej cenie z potencjalnie słabszymi sterownikami jest bardzo mało prawdopodobne. Firma będzie musiała nieco mocniej powalczyć o klientów, jeśli faktycznie chce w tym roku sprzedać zauważalną liczbę kart graficznych.

Osobną kwestią jest fakt, że popyt na karty graficzne w ostatnich tygodniach mocno spada, głównie przez otoczenie makroekonomiczne. Biorąc pod uwagę potencjalne podwyżki nośników energii w najbliższych miesiącach, zakup karty graficznej może nie być wysoko na liście produktów pierwszej potrzeby. Do tego dochodzi też potencjalna premiera nowych kart NVIDIA, która sprawi, że modele z rodziny RTX 30x0 powinny wyraźnie potanieć, co tylko zaostrzy konkurencję. Intel jest spóźniony o dobry rok ze swoimi kartami. Gdyby trafiły na rynek 12 miesięcy temu, to z pewnością chętnych byłoby znacznie więcej. Obecnie oferta giganta wyrasta raczej tylko na ciekawostkę...