Apple projektuje własne kontrolery. Konsola tuż za rogiem?

Apple po raz kolejny robi podchody w stronę rynku gier wideo i konsol

Wszystko wskazuje na to, że wkrótce gigant z Cupertino poczyni pierwsze kroki w tym kierunku. O konsoli plotkuje się już parę lat - poza samym sprzętem mówiło się o dedykowanym do niej kontrolerze. Biorąc pod uwagę, że Apple we wszystkich swoich urządzeniach zamierza stosować procesory ARM (i ten sam ma pojawić się właśnie w konsoli), to można oczekiwać, że kontroler będzie kompatybilny nie tylko z konsolą, ale też na przykład z Apple TV, tabletami iPad czy wreszcie MacBookami. Urządzenie podobno będzie wyposażone w port Lightning, ale również ma być możliwe ładowanie bezprzewodowe. Sama konsola ma wyglądać podobnie do Apple TV.

Nowe patenty dotyczą jednak trzech rodzajów kontrolerów, które będą kompatybilne z iPhone’ami i iPadami. Taki zabieg ma wnieść granie mobilne na wyższy poziom i niewykluczone, że Apple robi w ten sposób “podchody” na rynek gier i konsol. Co ciekawe jednak, patent nie został zgłoszony w Stanach Zjednoczonych, a w Europie, gdzie obowiązują inne zasady - został on upubliczniony dokładnie 31 marca tego roku pod numerem WO2022067344.

Apple patentuje trzy różne kontrolery. Dla każdego coś dobrego

Pierwsze kontrolery noszą nazwę roboczą FIGS i przypominają joy-cony z Nintendo Switch. Dwa małe pady będzie można bez problemu łączyć z iPhone’ami i iPadami, co właściwie zrobi z naszego urządzenia przenośną konsolę. Na ten moment wiadome jest, że jeden z kontrolerów będzie się łączył ze sprzętem poprzez Lightning - nie zostało jednak ogłoszone, w jaki sposób drugi kontroler będzie połączony z telefonem czy tabletem. Możliwe, że zostanie to rozwiązane przez Bluetooth - podobnie, jak AirPodsy czy Apple Watch. Koncept niewątpliwie jest ciekawy i prezentuje się ciekawie głównie mając na uwadze takie gry jak Genshin Impact czy mobilne Playerunknown's Battlegrounds.

Drugim patentem jest kontroler folio do gier na iPhone'a. Kontroler będzie znajdował się naprzeciwko wyświetlacza, tworząc wizualnie konstrukcję podobną do laptopa czy, pod odpowiednim ułożeniem, Nintendo 3DS. Folio poza przyciskami do grania może zawierać dodatkowy ekran na środku, który posłuży do wykonywania kilku czynności w jednej chwili i ułatwi niektóre akcje - na przykład pozwoli na odpisywanie na wiadomości tekstowe przy użyciu dotykowej klawiatury, pozwoli nagrywać ekran i wiele więcej.

Trzeci i jednocześnie ostatni kontroler, nad którym pracuje Apple, jest najbardziej standardowy i tradycyjny. To zwykły rodzaj pada, do którego przyzwyczaiły nas już konsole czy takie usługi jak Google Stadia. W tym przypadku nie ma sensu analizować grafiki z patentu, gdyż jest to tylko wczesny podgląd i finalny produkt może wyglądać całkowicie inaczej. Ten kontroler może współpracować także z Apple TV, umożliwiając użytkownikowi zmianę między trybem gry, trybem wiadomości oraz trybem telefonu.

Dokument z patentem pokazuje, w jakim kierunku może zmierzać Apple

Patent to w sumie 266-stronicowy dokument, który zawiera interesujące szczegóły na temat potencjalnych planów Apple dotyczących wprowadzenia urządzeń peryferyjnych do gier. Pytanie tylko, czy wszystkie będą się tyczyć iPhone’ów i iPadów, czy konsoli firmy. Główny opis całego patentu prezentuje się następująco:

W niektórych przykładach wykonania urządzenie elektroniczne wyświetla interfejsy użytkownika związane z grami w odpowiedzi na wykrycie urządzeń wejściowych podłączonych do urządzenia elektronicznego. W niektórych przykładach wykonania urządzenie elektroniczne wyświetla zredukowany interfejs użytkownika w odpowiedzi na wykrycie, że osłona zakryła część wyświetlacza urządzenia elektronicznego. W niektórych przykładach wykonania urządzenie elektroniczne wyświetla interfejs użytkownika za pośrednictwem elementu wyświetlacza urządzenia wejściowego. W niektórych przykładach wykonania urządzenie elektroniczne wyświetla interfejs użytkownika za pośrednictwem urządzenia projekcyjnego wejściowego. W niektórych przykładach wykonania urządzenie elektroniczne kieruje dane wejściowe z urządzenia wejściowego do różnych interfejsów użytkownika w zależności od trybu, w którym działa urządzenie wejściowe.

Co sądzicie o tych patentach Apple? Jak zapatrujecie się na giganta z Cupertino w branży gier i konsol? Dajcie znać w komentarzach

Źródło: Wccftech