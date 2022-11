Chińczycy używają AirDropa by protesować przeciwko władzy, a Apple... ogranicza funkcje związane z usługą

Apple znane jest z tego, że dość poważnie podchodzi do próśb wystosowanych w ich kierunku przez największe mocarstwa (pamiętacie jak z zestawu emoji regionalnie usunęli tajwańską flagę? A także z przytupem postanowili odpowiedzieć na prośby chińskiego rządu związanego z VPNami?). Potencjalne problemy na tych rynkach to dla nich miliardy dolarów strat w skali kwartału — a przecież firma ma przede wszystkim zarabiać. Wielokrotnie byliśmy świadkami sytuacji w których Apple i spółka godzili się na stawiane przez lokalne prawodawstwo warunki. Teraz, jak informuje Bloomberg, Apple wprowadziło zmiany w działaniu funkcji AirDrop w Chinach.

Ograniczenie AirDrop. Przed wysłaniem kolejnego pliku musisz odczekać 10 minut

Według Bloomberga, opcje związane z AirDropem w Chinach doczekały się ogromnej zmiany. Dotychczas użytkownicy mogli wybierać pomiędzy nieprzyjmowaniem ("Odbieranie wyłączone"), przyjmowaniem wyłącznie od kontaktów ("Tylko kontakty"), a po prostu włączeniem przyjmowania od wszystkich ("Wszyscy"). Tak zresztą po dziś dzień wygląda to u nas. Według informacji do których dotarli redaktorzy, po tym jak uczestnicy protestów przeciwko chińskiej władzy używają AirDropa by wysyłać sobie materiały z nimi związane - zmieniły się także opcje w smartfonach Apple. Ostatnią ze wspomnianych opcji zastąpiło tam "Wszyscy przez 10 minut". Po tym czasie telefon automatycznie przełącza się w tryb, w ramach którego pliki za pośrednictwem usługi wysyłać wyłącznie kontakty. Automatycznie więc przesyłanie przygotowanych materiałów obcym i próba dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców staje się utrudniona.

Opcja Tylko kontakty jest dostępna na urządzeniach obsługujących system iOS 10 i nowsze, iPadOS lub macOS Sierra 10.12 i nowsze. Jeśli opcja Tylko kontakty jest wybrana dla funkcji AirDrop na urządzeniu ze starszą wersją oprogramowania, musisz zmienić ustawienie funkcji AirDrop na opcję Wszyscy w Ustawieniach lub w centrum sterowania. Opcję Wszyscy możesz wybrać podczas używania funkcji AirDrop i wyłączyć ją, gdy nie jest używana.

Zmiany w opcjach AirDrop mają być nowością z iOS 16.1. Co ciekawe — czytelnicy 9to5Mac odkryli, że ta systemowa nowość trafiła wyłącznie do iPhone'ów zakupionych na terenie Chin. Widać zatem jak na dłoni, że to nowość skierowana konkretnie ku tamtejszemu rynkowi, by... ugłaskać tamtejszą władzę w świetle wysyłanych za pośrednictwem AirDropa grafik anty Xi Jinpingowych?

Redakcja Bloomberga poprosiła Apple o komentarz w tej sprawie. Firma nie odniosła się do pytania o to, dalczego nowości trafiły wyłącznie na chiński rynek — i czy ma to coś wspólnego z lokalną polityką. Przedstawiciele giganta z Cupertino zdradzili jednak, że to jedna z opcji która ma trafić w najbliższym roku do wszystkich — nie wiadomo jednak czy będzie opcjonalna, czy podobnie jak obecnie w Chinach — jedyna.