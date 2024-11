Chciałbyś przenośne PlayStation 5? Sony może Cię pozytywnie zaskoczyć

Sony ma pracować nad jeszcze jednym urządzeniem przenośnym, na którym odpaliły gry z PS5. Bez potrzeby posiadania konsoli w domu, czy dostępu do internetu. Ma to być odpowiedź na zbliżającą się premierę następcy Nintendo Switch. Czy to ma sens?

Nintendo Switch jest synonimem konsolowego grania przenośnego, które cieszy się ogromną popularnością. I to po 7 latach od premiery, która miała miejsce w 2017 r. Przez ten czas zmieniło się naprawdę wiele. W graniu przenośnym ogromny potencjał dostrzegła m.in. firma Valve, która zaskoczyła wszystkich urządzeniem Steam Deck – przenośną konsolą/komputerem umożliwiającym instalowanie i uruchamianie gier zakupionych na platformie Steam. Za Valve poszli inni producenci elektroniki związanej m.in. z gamingiem i rynek zalały różne sprzęty przenośne oferujące możliwość grania w tytuły PC.

Wiele jednak wskazuje, że do tego grona dołączy ponownie Sony, które w przeszłości miało swoje własne konsole przenośne – PlayStation Portable oraz PlayStation Vita. O ile ta pierwsza cieszyła się sporym zainteresowaniem, tak druga miała bardzo trudne życie – głównie ze względu na ograniczenia nakładane przez PlayStation i wysokie ceny kart pamięci. Rok temu PlayStation niejako powróciło na rynek handheldów z PlayStation Portal – urządzeniem do grania zdalnego w tytuły uruchamiane z PS5. Bez możliwości instalacji i stale podłączonego do sieci. Kilka dni temu Sony udostępniło aktualizację, w ramach której PS Portal może uruchamiać gry z chmury w ramach abonamentu PlayStation Plus Premium.

Okazuje się jednak, że to nie koniec przygód PlayStation z graniem przenośnym. Serwis Bloomberg sugeruje, że firma wciąż pracuje nad nowym urządzeniem, na którym będzie można uruchamiać gry konsolowe – głównie tytuły z PlayStation 5. Bezpośrednio z poziomu konsoli. Sprzęt ten miałby być odpowiedzią na przyszłoroczną premierę następcy Nintendo Switch, jednak nic na jego temat nie wiadomo.

Przenośne granie już nie tylko od Nintendo? Sony i Microsoft chcą swoich własnych handheldów

Czy nowe przenośne PlayStation rzeczywiście powstanie? Przekonamy się najwcześniej w przyszłym roku – pod warunkiem że plotki te znajdą potwierdzenie w działaniach Sony i PlayStation. Nie da się jednak ukryć, że to Nintendo i ich następca Switcha przyciągną najwięcej zainteresowania ze strony graczy. Konsola, na którą czekamy już wiele lat, zaprezentowana ma zostać do końca marca przyszłego roku. Czy Japończycy będą czekać do samego końca z ogłoszeniem? Jeśli tak się stanie, nowa generacja przenośnego (o ile będzie przenośny) sprzętu ma szansę trafić do sprzedaży jeszcze przed wakacjami. Nintendo nie zdradza jednak wszystkiego. Wiemy tylko, że firma prowadzi testy swoich usług sieciowych i potwierdziła, że gry z Nintendo Switch będą działały na nowej konsoli w ramach wstecznej kompatybilności. Pozostałe informacje trzymane są w tajemnicy i jak do tej pory nie mieliśmy żadnych sensowych plotek i przecieków wskazujących kierunek, w jakim podążają projektanci i inżynierzy pracujący nad nową generacją sprzętu Nintendo.

Co ciekawe, kilka tygodni temu pisaliśmy, że także Microsoft jest zainteresowany przenośnym graniem – i to nie tylko na urządzeniach mobilnych. Phil Spencer, szef działu gier w Microsofcie udzielił obszernego wywiadu w Bloombergu, w którym poruszył wiele ciekawych kwestii. Potwierdził między innymi, że gigant pracuje nad własną przenośną konsolą. Ciężko w tej chwili dywagować czy takie urządzenie miałoby jakiekolwiek szanse na sukces w starciu z mocną konkurencją, począwszy od Steam Decka, przez ROG Ally, a na Nintendo Switch 2 kończąc. Biorąc pod uwagę, jak wygląda sprzedaż tradycyjnych konsol Xbox, trudno tutaj jednak wróżyć wielki sukces. Wszystko zależy od tego, co tego typu sprzęt będzie oferował i ile kosztował.